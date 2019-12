Krásný úsměv a ochranný plášť. Ty se od letošního května opět vznášejí nad obyvateli Libochovan tak jako dřív. Na jejich návsi znovu usadili sochu svaté Panny Marie v naději, které dřívější podobu vrátil sochař Libor Pisklák. Při jejím svěcení se sešli všichni, kdo na tom mají zásluhu.

Na obnovu sochy přispěl Ústecký kraj. Při žehnání jej zastupoval hejtman Oldřich Bubeníček. „Pro mě je to kulturně-historická památka. Něco, co vytvořili naši předci. Měli bychom se starat, aby takové památky zůstaly zachovány dalším generacím. Finanční podpora kraje je malým příspěvkem, aby se tak stalo,“ řekl hejtman.

Starostka obce Miroslava Vencláková zmínila malou perličku. „Loni v tuto dobu, kdy jsme slavili 800 let, byl pan biskup bohužel pracovně zaneprázdněn. Teď máme 801 let a on skoro do roka a do dne dostál svému slibu a do Libochovan dorazil. To nikde jinde nemají,“ byla ráda starostka.

Biskup litoměřický Jan Baxant přitakal a soše požehnal. „Co je krásnějšího než mladá skromná obyčejná upřímná charakterní a hezká dívka? Jsem velmi rád, že takovou tady budete mít. Panna Marie taková skutečně byla. Nebyla to žádná Pyšná princezna, měla a má neustále blízko k lidem,“ přiblížil biskup.

Sochu rekonstruoval akademický sochař z Litoměřic Libor Pisklák. „Bylo to občas dobrodružné, ale velice zajímavé,“ řekl k práci na artefaktu. „Museli jsme ji celou demontovat. Ve středové části byla nebezpečná prasklina. Zůstal tam totiž původní barokní čep, který korodoval a trhal původní kamenný blok,“ vylíčil umělec.

Po dohodě s garantem rekonstrukce, Národním památkovým ústavem v Ústí nad Labem, vytvořil novou koncepci hlavy světice. Ta, která vznikla při poslední rekonstrukci sochy, byla totiž měřítkově větší, než by se hodilo k figuře. „A hlavně jí chyběla plachetka, která k Panně Marie patří,“ doplnil Pisklák. Při analýze zbytků barev našli experti původní barokní koncepci sochy. „Tak, jak to vidíte, to vypadalo v době, kdy byla vytvořena,“ ujistil Pisklák.

Podle pamětníků sochu Panny Marie v naději v 90. letech minulého století vytáhli doslova z kopřiv na zdejší farské zahradě. Na návsi stála po tehdejší rekonstrukci od druhé poloviny 90. let.