Zavolejte si raději cisternu, je zárukou čisté vody v bazénu

Administrativa - Administrativa Úředník ve skladu 16 500 Kč

Úředníci ve skladech Asistent skladu náhradních dílů. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Nepřetržitý provoz, úvazek: . Mzda min. 16500 kč, mzda max. 20800 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Náplň práce: , • výdej, příjem dílů ze (do) skladu ND náhradních dílů, • vedení skladových záznamů, • výpis objednávek ND dílů, • provádění inventury skladu ND, • tvorba kanbanů a skladových pozic pro nové nebo nezařazené díly, • nepřetržitý provoz, , Požadujeme: , - minimálně výuční list, - řidičský průkaz sk. B. podmínkou, - alespoň základní znalost Microsoft Office (Word, Excel, Outlook), - dobrý zdravotní stav, - ochotu učit se , , Nabízíme:, - zázemí silné nadnárodní společnosti, - možnosti vzdělávání a profesního rozvoje , - měsíční bonus v závislosti na pracovním výkonu, - měsíční bonus za docházku, - příspěvek na dojíždění dle vnitropodnikových pravidel , - týden dovolené navíc , - firemní dotované stravování , - příspěvek na životní připojištění nebo penzijní spoření. Pracoviště: Aoyama automotive fasteners czech, s.r.o., Průmyslová, č.p. 1166, 410 02 Lovosice 2. Informace: Hana Smíšková, +420 730 891 239.