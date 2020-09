„Otevíráme až v 18 hodin, v tu dobu přijde na pivo okolo deseti lidí. Většina návštěvníků sem chodí právě až okolo desáté večer, kdy zavírají ostatní hospody a oni se chtějí ještě bavit a poslouchat muziku,“ popsal majitel Baronky, kde se také pravidelně konají koncerty. Ty, které jsou naplánované na říjen, zatím nerušil. Jejich konání bude však muset posunout na dřívější čas, aby mohl dodržet stopku ve 22 hodin.

„Neumím si dost dobře představit, že lidé na punkovém koncertě budou místo pogování sedět na židlích a jen poklepávat nohou jak na Lence Filipové,“ poznamenal Provinský k dalšímu nařízení nakazujícímu pořádat hromadné vnitřní akce pouze pro sedící diváky.

Tato opatření jsou podle něj pro podobné podniky likvidační. „Už na jaře, kdy jsme měli zavřeno úplně, to byl pro mě výrazný zásah. Kapely pak přijely hrát zadarmo, aby klub podpořily, ale to nejde do nekonečna. Musím platit nájem a energie a od státu jsem žádné kompenzace nedostal, protože mám ještě jedno zaměstnání,“ doplnil.

Kluby s otevírací dobou od 22 hodin v uplynulých dnech rovnou ohlásily své dočasné zavření. „Dokud situace nebude příznivá a stabilní, bude náš bar uzavřen,“ napsali na sociální síti provozovatelé tanečního a nočního klubu Shaker Bar v Litoměřicích.

Stejný postoj zaujali také v litoměřickém Discobaru Luna. Smůlu měli také fanoušci Kapitána Dema, kteří se těšili na jeho páteční koncert v Music Clubu Pod Lipou ve Vědomicích. „Vzhledem k aktuálním opatřením jsme nuceni klub na dobu nedohlednou zavřít. Koncert Kapitána Dema přesuneme na jiný termín,“ informovali zástupci vědomického klubu.

V Úštěku otevřou dřív, večer bude venku

Jinou strategii zvolil majitel diskotéky Laguna v Úštěku Jaroslav Kvasnička. „Běžně otevíráme v devět večer. Nově to bude už v 18 hodin s tím, že v 22 hodin se vnitřní prostory uzavřou a na venkovním baru bude probíhat after party. Otázkou je, kolik přijde lidí,“ uvedl Kvasnička.

Současná situace není jednoduchá ani pro kapely nebo dýdžeje, kteří v klubech vystupují a potýkají se s rušením svých produkcí. Potvrzuje to například muzikant Jan Štok z Lovosic, který hraje hned v několika skupinách. „Pro nás, co se hraním neživíme, to není takový zásah jako pro větší kapely, které jsou na hraní závislé. Na druhou stranu budeme mít teď více času zkoušet a psát nové písničky,“ řekl Štok.

Nelehké období zažívá nyní i dlouholetý dýdžej Pavel Kuře z Liběšic, který pravidelně hraje hlavně ve velkých klubech v Praze.„Vše teď skončilo. V klubu, kam běžně i v týdnu chodí dvě stě až tři sta lidí, teď do zavíračky v deset večer přijde pár jedinců. V současné době si hledám jiné zaměstnání,“ poznamenal.