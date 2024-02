Úspěch slaví lidé z litoměřické iniciativy proti další přítomnosti kontroverzní sochy rudoarmějce v Jiráskových sadech. Zastupitelé je dnes, ve čtvrtek 29. února, vyslyšeli a otevřeli cestu k nahrazení pomníku zcela novým uměleckým dílem.

Odpůrci sochy vojáka v Jiráskových sadech předložili na čtvrtečním zastupitelstvu v hradu petici za odstranění díla „Čest a sláva Sovětské armádě“ s 551 podpisy. Stoupence měli i mezi některými zastupiteli. Jedna z nich, Lenka Simerská (Více pro Litoměřice), přišla s návrhem usnesení, které z petice vycházelo. Toto usnesení nakonec zastupitelé schválili. K velké spokojenosti petentů.

Obsahem usnesení je, že radní mají ještě v polovině tohoto roku předložit zastupitelům záměr možného přemístění sochy na vhodnější místo. A dál aby připravili vypsání otevřené umělecké soutěže na nové umělecké dílo, které spornou sochu nahradí. A to spolu s úředníky a v souladu s Nadací Proměny, která stála za současnou podobou Jiráskových sadů.

Radní ale mají také nechat zjistit hodnotu díla a to, zda přemístění sochy nebude v kolizi s autorskými právy. Bod byl schválen 20 hlasy, proti byli zástupci SPD.

V diskuzi zazněly i návrhy na to, co by místo sochy mohlo být. Padaly návrhy jako obyčejná tráva, strom, ale také vodotrysk či skatespot - cvičný prvek pro skateboardisty.

