Zvykem v Česku je přitom odpolední, ne-li podvečerní termín zastupitelstev. A to aby mohli přijít pokud možno všichni pracující volení zástupci, ale i veřejnost. Mezi mšenskými opozičníky to kvůli novince vře. Iniciovali petici, která má už 150 podpisů.

Podle novopečeného starosty Rostislava Lariše (Obec v pohybu) termín pro zastupitele překážkou není. „Musí je uvolnit z práce, obecní úřad jim refunduje mzdu,“ rekapituluje Lariš jednu z částí zákona o obcích. Teorie ale naráží na skutečnost. „V práci mi řekli, že to je naposledy, kdy mě pustí,“ tvrdí opoziční zastupitel František Moravec (Fair Play), učitel střední školy. Jeho absence by prý negativně ovlivnila rozvrh, musel by se hledat supl, komplikaci způsobuje také dostupnost odborných učeben. Podle Moravce můžou při tak brzkém termínu při jednání chybět celkem 3-4 zastupitelé. „Většina jako já dělá dopoledne v práci. A teprve odpoledne můžeme řešit nějaké takové věci,“ uvádí Moravec, který kvůli změně nejspíš složí mandát.

Opozice ale osmou ranní vidí jako problém i pro občany. „Zastupitelstvo je veřejné nejen proto, aby lidé koukali, jak se hlasuje. Ale i aby to mohli připomínkovat,“ míní Moravec. Zapojení veřejnosti je však podle Lariše ve Mšeném-lázních v praxi minimální. „Bývají tam jeden, dva občané. Dvakrát se stalo, že jich bylo víc, deset až patnáct,“ tvrdí Lariš.

Podle hlavy obce není brzký termín na škodu. Když prý lidé budou chtít přijít, přijdou i dopoledne. „Jsou i takoví, kteří dělají na směny. Ne každý má odpoledne volno,“ míní starosta. Pozdější termín jednání podle něj ostatně nebylo terno ani co se týče docházky volených zástupců. „Odpoledne nechodili s tím, že mají aktivity po práci, nebo jsou jako živnostníci stejně ještě na zakázkách,“ popisuje Lariš. Další zastupitelé nebo členové výborů podle něj pracují v Praze a i 16. nebo 17. hodina je pro ně moc brzy.

Dosavadních 28 let byl starostou Mšeného-lázní Josef Bíža (ODS). Za něj se zastupitelstva konala odpoledne. Jednoho z nich se reportér Deníku v roce 2018 účastnil. Na jednání byly desítky lidí. Přesto to byl právě exstarosta Bíža, který nynější změnu navrhoval. Ranní termín vysvětluje dlouholetými zkušenostmi z vedení obce. Zastupitelé podle něj chtěli dřív za sportem, někteří ani nechodili. A i veřejnost prý chodila minimálně. Jednání, jehož se účastnil Deník, mělo být výjimečné kvůli aktuálně projednávanému tématu, kontroverznímu konkurzu na ředitele školy.

Novinka vadí také opozičnímu zastupitelovi Miloši Hujovi, jehož partaj Pro rozvoj obcí ve volbách získala nejvíce mandátů. „Řekli jsme jim, že je to nesmysl. Že lidé chodí do práce a je to pro ně komplikované,“ shrnuje výhrady, které jeho sdružení předneslo nynějšímu vedení. „Vysmáli se nám s tím, že starostovi to vyhovuje, tak to tak bude,“ popisuje Huja reakci.

Proti změně opoziční zastupitelé iniciovali petici, pod níž je 150 podpisů. Starosta tomu ale příliš váhy nepřikládá. Preferoval by prý osobní kontakt: aby mu lidé výhrady napsali, sdělili osobně nebo telefonicky. Pak by podle něj připadal v úvahu opět odpolední termín. „To jsou většinou lidé, kteří jsou doma, nemají problém přijít dopoledne,“ reaguje Lariš na konkrétní jména v petici.

Petici ostatně nedává velkou naději ani opozičník Huja. „Bojím se, že tady panuje takové to 'teď vám ukážeme, že na to máme sílu'. Že já jsem rozhodl a tak to bude,“ myslí si zastupitel.