Další bouřlivé jednání zastupitelstva zažil gotický Hrad. Tři hodiny včera trvaly půtky vedení města s opozicí, zástupci petičního výboru i mluvčími asi pěti desítek diváků.

Dva důležité výstupy jednání shrnul starosta Ladislav Chlupáč (ODS). „Zastupitelstvo potvrdilo náš mandát k jednání s Ústeckým krajem o spolupráci, případně budoucím provozování naší nemocnice pod Krajskou zdravotní (KZ),“ řekl starosta a doplnil, že neméně důležité bylo schválení referenda k budoucnosti nemocnice na základě návrhu přípravného výboru. „Navrhli jsme obsahově naprosto stejné referendum jen s upřesněním definičních pojmů a s tím, že chceme, aby proběhlo co nejdříve,“ doplnil Chlupáč.

Jednání s KZ podle něj nebudou jednoduchá, i proto chtělo vedení města podporu zastupitelů, aby v nich pokračovalo. „Bude to hodně práce i pro právníky. Budeme se snažit najít schůdnou cestu pro nás i pro KZ,“ zmínil starosta.

Už proběhlá jednání přiblížil v publiku přítomný náměstek hejtmana pro zdravotnictví Stanislav Rybák (KSČM). „Nazývám je oťukávací, vzájemně si vysvětlujeme názory a představy. Dokud neznáme rozhodnutí zastupitelů, o konkrétních věcech se dá těžko mluvit.“

Přípravnému výboru referenda se jednání s KZ nelíbí, i když ji chápe jako „menší zlo“. „Zůstáváme konzistentní v tom, aby nemocnice zůstala v majetku města,“ uvedla vrchní sestra Alena Rožcová. „Nemocnice je naše exkluzivita a vy to shazujete. Když proti vám nic nezmůžeme, tak to prodejte KZ,“ sdělila zastupitelům. Podle ní může KZ podporovat všechny své nemocnice, jen ne litoměřickou, protože je ve výborné kondici. „KZ se stará o všechny své nemocnice,“ oponoval Rybák. „Pokud by se její součástí stala ta litoměřická, nebude to jinak.“



Bouřlivé reakce sklidil záměr radních vypsat referendum o zastavení kroků vedoucích k prodeji nemocnice soukromníkovi dřív, než chtěl přípravný výbor. Tedy už 8. listopadu a ne až s krajskými volbami v příštím roce. Zástupci výboru po hlasování nevyloučili, že rozhodnutí zastupitelů napadnou u soudu.

Radní pro bezodkladné referendum argumentovali tím, že chtějí uklidnit napětí ve městě i v nemocnici a že nechtějí, aby se zdravotnické zařízení stalo předmětem předvolební kampaně. „Ze strany řady lidí se to stalo politikum a chtějí toho využít,“ zmínil Václav Červín (Sport a zdraví Litoměřice). Vláčet otázku nemocnice až do krajských voleb by podle něj byl pro město problém.

Opozice argumentovala, že s volbami by k referendu přišlo víc lidí. „Referendum je ze zákona vždy jednodenní. Jedinou výjimkou, aby bylo dvoudenní, je udělat ho s volbami,“ připomněl Petr Panaš (Strana zelených). Pro spěšnější termín ale byla nakonec rozhodující většina zastupitelů. „Teď jste možná zablokovali jednání o nemocnici na daleko delší dobu, než budou krajské volby,“ komentoval výsledek hlasování Jiří Adámek (ANO). Výbor totiž podle něj může napadnout, že zastupitelstvo neschválilo jeho termín. „Zvážíme právní ochranu,“ potvrdila Rožcová. Podle Adámka to v podobných případech dopadá tahanicemi, které můžou končit až u Vrchního soudu.



Jisté ale je, že na soukromníka, jehož vstupu do nemocnice se protestující obávali nejvíc, si už většina zastupitelů včetně těch koaličních nemyslí. „KZ, nebo město. Kdyby byla jakákoli jiná varianta, je pro mě politika v Litoměřicích uzavřená věc a odcházím,“ ujistil Červín. „Soukromník bude to poslední, pro co bych zvedl ruku,“ řekl i Petr Klupák (ODS).

Referendum v číslech

Litoměřičané se v pátek 8. listopadu od 10 do 20 hodin budou vyjadřovat k otázce: „Chcete, aby orgány města Litoměřice bezodkladně zastavily jakoukoli formu převodu vlastnictví či provozování nemocnice v Litoměřicích na jakýkoli subjekt, který není ve výhradním vlastnictví státu, kraje či obce, a zachovaly nemovitosti nemocnice i provozní majetek společnosti Nemocnice Litoměřice, a.s., ve výhradním vlastnictví státu, kraje či obce?“



Vypsání referenda podpořilo svými podpisy 5 473 občanů. Aby bylo platné, musí k němu přijít nejméně 35% oprávněných voličů. K volebním urnám by tedy mělo dorazit nejméně 7 000 Litoměřičanů, aby výsledek museli respektovat zastupitelé.



Uspořádání referenda vyjde odhadem na půl milionu korun.