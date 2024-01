Dokument ze zmíněného e-mailu přináší s největší pravděpodobností rozsudek, který je také veřejně dostupný na webu brněnského Nejvyššího soudu (NS). Týká se případu, kdy se Liška dopustil zpronevěry a soud ho za to potrestal podmínkou 2,5 roku. Liška se k NS dovolával proti předchozímu pravomocnému rozsudku Městského soudu v Praze, ale neuspěl.

„Nejvyšší soud shledal, že napadené rozhodnutí ani řízení, které mu předcházelo, netrpí vytýkanými vadami. A proto dovolání obviněného jako zjevně neopodstatněné odmítl,“ shrnula na žádost Deníku postoj brněnského soudu k věci jeho mluvčí Gabriela Tomíčková.

V případu šlo o to, že Vladislav Liška jako mandatář jedné pražské firmy rozprodal její elektroniku za skoro 1,5 milionu korun a peníze si nechal. K podvodnému jednání došlo mezi lety 2010 a 12. Pravomocný rozsudek padl v roce 2017.

Po osvědčení ve zkušební lhůtě 4 let má Vladislav Liška od roku 2021 opět čistý trestní rejstřík. Deník ho požádal o vyjádření k věci. Ke skutku, za který byl potrestán, se vyjadřovat nechtěl. Ale právě čistý rejstřík je podle něj argumentem, že jeho dřívější ekonomická trestná činnost není v kolizi s výkonem zastupitele. Ani neodporuje tomu, že je funkcionářem firmy dotované městem, přičemž Liška bere podle informací Deníku odměnu kolem 40 tisíc čistého měsíčně.

Předsedou představenstva městské firmy Enlitos je zastupitel za ANO Tomáš Sarnovský. Také on patří k příjemcům anonymního e-mailu s rozsudkem nad Liškou zhruba před 14 dny. Do té doby o jeho dřívější trestné činnosti nevěděl.

Pro Sarnovského je nynější čistý trestní rejstřík dostačující. „Dostál zákonným podmínkám. Z mého pohledu je ta věc tedy v pohodě. Těžko soudit nebo řešit to, co se dělo. Nebyl jsem u toho, neznám pozadí,“ řekl Sarnovský k dřívější trestné činnosti Lišky, kterého si pochvaluje jako výborného spolupracovníka.

Anonymní e-mail dostala také Alena Rožcová, lídryně Našich Litoměřic, která působí jako první místostarostka města. „Je to pro mě nová informace, o které jsem nevěděla,“ uvedla k Liškově dřívější trestné činnosti Rožcová s tím, že se kvůli tomu chce v nejbližší době s Liškou i s dalšími členy hnutí sejít.

Podle ODS, jež byla až do posledních voleb kormidelníkem litoměřické radnice, věc ukazuje na nezkušenost a do jisté míry i nekompetentnost zástupců subjektu, který se nově dostal do zastupitelstva i do rady. Členové nynější opoziční strany na zastupitelstvech opakovaně kritizují právě Enlitos, kde Liška sedí.

„Zřizování placených pozic bylo unáhlené. Kdyby se tato informace členům zastupitelstva dostala dřív, třeba by se pak zachovali jinak,“ konstatoval zastupitel Filip Hrbek, předseda místního sdružení ODS, k rozsudku nad Liškou, o němž se dozvěděl až nyní od redaktora Deníku.

Argument, že ze zákona je Liška „čistý“, pro tohoto zastupitele není dostačující. „Jestliže v podmínce se pan Liška osvědčil, tak problém není v zákonné rovině, ale spíše v rovině morálně-etické. A každý ať si sám odpoví na otázku, jestli je v pořádku, aby ve vedení městské energetické firmy byl člověk s takovou minulostí, o které navíc dosud zcela pomlčel,“ podotkl Hrbek.

