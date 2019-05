„Výsledek jednání rady považujeme za dílčí úspěch,“ uvedli s tím, že jim však zcela chybí komunikace mezi zástupci města, občany, zaměstnanci a starosty okolních obcí. I proto jim vadí, že město zrušilo plánovanou diskuzi 11. června, kam podle nich měl zavítat i ministr zdravotnictví.

„Je pozastavení procesu prodeje nemocnice soukromému provozovateli vstřícným krokem vůči více než 10 tisícům občanů města a regionu, kteří podepsali petici proti prodeji nemocnice?“ ptají se lidé z petičního výboru.

Jak město informovalo, rada nabízí místa v představenstvu a dozorčí radě nemocnice lidem z petičního výboru, konkrétně primáři nemocnice Janu Milotovi a vedoucímu jejího oddělení rozvoje Miroslavu Janošíkovi. To se jim ale nezdá a chtěli by nejspíš rezignaci ředitele.

„Co sleduje rada nabídkou míst místo vyřešení jasného střetu zájmů předsedy představenstva a předsedy dozorčí rady, kteří jsou současně jejími členy a dle našeho názoru naprosto nehájí zájmy nemocnice a jejích zaměstnanců? Proč nepovolá k odpovědnosti ředitele nemocnice?“ ptají se lidé z petičního výboru.

Podle nich není řešena neustále se prohlubující krizová personální situace vzniklá údajně důsledkem dlouhodobě záměrně špatné personální politiky managementu nemocnice. Jejich podpisová akce k vyvolání referenda tak nadále pokračuje i přesto, že už během prvního týdne byl násobně překročen zákonem stanovený prahový počet podpisů.

Sbírání podpisů pokračuje

„Naší prioritou i nadále zůstává ponechání finančně zdravé nemocnice ve vlastnictví města a odpolitizování jejího vedení,“ řekli lidé rebelující proti záměru radních.

Odpůrci prodeje špitálu se na několika místech v Litoměřicích podepisovali i včera, řadu z nich museli dobrovolníci odmítnout proto, že nebyli místní. Mezi lidi vyrazil i místostarosta Karel Krejza, který hájil postoj radních i vzhledem k údajně kritické personální situaci špitálu. Akreditace jsou podle něj vázány na lékaře starší 65 let. „Když odejde ten pan doktor, který za sebe nemá náhradu, pojišťovny začnou akreditace odebírat a začne se to sypat,“ zmínil Krejza.

Do kauzy se v uplynulých dnech vložil i premiér. „ODS chce prodat litoměřickou nemocnici soukromé firmě. Jsme PROTI. Nemocnice Litoměřice je nesmírně důležitá pro Ústecký kraj a musí zůstat ve veřejném vlastnictví. Jestli ji město pod vedením ODS nedokáže řídit, tak my to zvládneme,“ uvedl na svém Twitteru Andrej Babiš.

Ostře sledované kroky vedoucí k převodu vlastnictví stopla rada města v pondělí. „Vzhledem k tomu, že se nepodařilo získat podporu zaměstnanců nemocnice a veřejnosti, pozastavuje rada kroky vedoucí k převodu vlastnictví či provozování nemocnice na soukromý subjekt do doby uskutečnění referenda,“ konstatovala mluvčí města Eva Břeňová.