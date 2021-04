Lidé si i na začátku jara mohou ještě dopřát kvalitní jablka ze sadů na úpatí Českého středohoří, jejich zásoby ze skladů pod klimatizací a ochrannou atmosférou se ale pomalu tenčí. Zdejší ovocnáři mají ještě v boxech přes 300 tun jablek, prodávat je budou do května.

Prodej jablek ale není to jediné, na co se dnes ovocnáři soustředí. Nejvyšší čas je na dokončení zimního řezu, na kterém závisí příští odrůda. „Budeme ho provádět ještě zhruba měsíc, jinak čistíme sady, okopáváme stromy a chystáme se na první postřik proti škůdcům. Plochy sadů jsme loni snížili na 55 hektarů, devět hektarů převzali zpět k užívání vlastníci. Nyní máme uskladněno v boxech 240 tun jablek ve čtyřech odrůdách a nabízíme je v ceně od 18 do 24 korun za kilogram,“ sdělil vedoucí ovocnářství Soběnice ZD Liběšice Pavel Vácha. Liběšičtí si zajišťují prodej ovoce ze dvora, ale největší část přes Odbytové družstvo, jehož jsou členy.

Obdobné práce probíhají i v sadech kolem Hazmburku, stejné starosti tu má ZD Klapý. „V odbytu se orientujeme na maloodběratele, proto je pozvolný. Nabízíme hodně pestrý sortiment jablek v 10 odrůdách a také sušené švestky, vydržíme s ním nejspíš až do konce května. Loni jsme část plochy s jabloněmi zlikvidovali a obnovili 3,5 hektaru s třešněmi, místo vysokokmenů dáváme nižší tvary, z kterých se plody efektivněji sklízí,“ vysvětlil vedoucí ovocnářství Zdeněk Kroc. Klapští se během roku zapojili do ovocnářské dárcovské akce, v první vlně covidu darovali litoměřické nemocnici a ústavům sociální péče 57 a ve druhé vlně 53 tun jablek.

Zásobu zhruba 25 tun jablek v šesti odrůdách a menší množství hrušek má ve skladech také Ovocnářství Ploskovice – farma Petráskovi. „Prodej se nám proti loňsku mírně protáhne vlivem ukončení farmářských trhů. Výpadek doháníme rozvozy pro prodejce od Ústí nad Labem po Chomutov, ceníme si ale především prodeje ze dvora v Ploskovicích a z pronajatého skladu od Sempry Litoměřice. Dva hektary sadu jsme po vyklučení dali do klidu, místo jabloní na něm po dvou letech vysadíme meruňky,“ uvedla spolumajitelka farmy Alena Petrásková.

Napilno mají v tuto předjarní dobu i školkaři. Sempra Litoměřice expeduje školkařský materiál hlavně ke svému velkoobchodnímu partnerovi. „Máme dobrý odbyt širokého sortimentu ovocných dřevin v kontejnerech. Plný kamion od nás odjíždí v tuto dobu dvakrát týdně. Pro trh jsme přes zimu připravili na 4000 rybízů a angreštů, po dvou tisících jabloní a révy vinné, na 600 hrušní a slivoní, na 500 třešní a stovky višní či ořešáků,“ spočítal ředitel společnosti Radoslav Potůček.

Uplynulá zima byla pro školkaře příznivá, díky sněhové přikrývce půda nepromrzla hluboko, a tak už v jejím závěru bylo možné zahájit sázení založených naočkovaných podnoží. „Hned po Novém roce roubujeme, začínáme ořešákem, jehož jsme patrně největším producentem v Česku. Ročně ho připravíme na 20 tisíc stromků v 10 druzích. V zimě nabízíme školkám a sadařům rovněž rouby meruněk a broskvoní. Celý únor nás zaměstnávalo roubování stromkových angreštů a rybízů na zlatou meruzalku, ty jsou dnes už zasazené ve školce. V současné době se nacházíme v polovině prodejní doby, ale s výjimkou jabloní už máme sortiment prakticky vyprodaný,“ prozradil Jakub Buřil z firmy Ovocné školky a sad Petr Buřil v Horních Beřkovicích.

Prodej prostokořených i kontejnerovaných ovocných dřevin zahájil uplynulou sobotu ze dvora školkař Petr Kukla ze Sulejovic. „Přes zimu, jak to dovolilo počasí, jsme připravovali a ošetřovali před výsadbou zhruba 180 tisíc podnoží ovocných dřevin, ty jsme poté založili do půdy a následně po mrazech vysadili do školky. Výsadbu končíme, ale předpověď počasí nás varuje, že teploty rychle vyskočí nahoru a práce ve školce se nám tak začnou kumulovat. Musíme současně do poloviny dubna zvládnout řez výhonů podnoží, jak se říká naostro,“ doplnil své kolegy Petr Kukla.