Případů, jako je ten Jůlinčin, zaznamenají odborníci málo. Střevní parazit většinou žádné komplikace u pacientů nevyvolá, potrápí jen nepříjemným svěděním. Přesto by se měli mít lidé podle lékařů na pozoru. Paraziti totiž v Česku útočí stále častěji: třeba právě roupů zdravotníci letos napočítali nejvíce za deset let.

„Počet nahlášených případů se zvedl na trojnásobek,“ přiznávají pracovníci z Oddělení epidemiologie infekčních nemocí při Státním zdravotním ústavu.

Zatímco ještě v roce 2010 řešili lékaři jen kolem čtyř stovek případů, loni už jich bylo přes tisícovku. Letos budou statistiky ještě daleko vyšší – jen od ledna do července totiž zdravotníci zaznamenali 637 pacientů s enterobiózou.

Návrat červíka

„Dá se říci, že lékaři poslední dobou na tuto chorobu tak trochu pozapomněli. Nyní se ale vrací,“ uvedla Zuzana Čermáková z Ústavu klinické mikrobiologie při Fakultní nemocnici v Hradci Králové.

Podle náměstka ministerstva zdravotnictví Romana Prymuly se proto musí lidem riziko parazitálních onemocnění znovu připomenout. „Je pravda, že ani na ministerstvu už jsme tuto otázku dlouho neřešili, protože nás dlouho žádná větší epidemie nepotrápila,“ řekl Prymula.

Přitom riziko parazitálních onemocnění podle něj opravdu stoupá, a to kvůli stále větší oblibě cest do exotických zemí. Desetina turistů se totiž vydává do oblastí tropů a subtropů, kde obecně panují nižší hygienické standardy.

Nalepte pásku

Podle epidemiologa Rastislava Maďara ale může mít rostoucí četnost parazitárních nákaz i mnohem jednodušší vysvětlení: může souviset s vyšším počtem předškolních dětí. Právě roupy jsou totiž typickou chorobou dětských kolektivů. „Hrát roli tedy bude i síla jednotlivých ročníků a zavedení povinné předškolní docházky,“ podotkl Maďar.

Roupy jsou ale podle něj většinou banálním onemocněním, které lze snadno řešit. V některých případech červ uhyne dokonce bez jakékoli léčby, v komplikovanějších pomohou tablety. „Jednoduchá je i prevence. Rodiče by měli dětem zastřihovat nehty nakrátko a dbát na pečlivou hygienu rukou,“ doporučuje lékař.

Jestli dítě roupy skutečně „chytilo“, rodiče poznají tak, že mu ráno před hygienou konečníku nanesou na řitní otvor průhlednou lepicí pásku. „Ta se následně přiloží na sklíčko a pozoruje pod mikroskopem,“ doplňuje Maďar. Vajíčka tohoto parazita se podle něj poznají tak, že mají tvar kávového zrna.

Roup je bílý červík, jehož velikost se pohybuje jen kolem několika milimetrů. Žije v tenkém a tlustém střevě člověka. Samičky během spánku hostitele vylézají z konečníku ven a kladou vajíčka v jeho okolí. Onemocnění vyvolané tímto parazitem se nazývá enterobióza.