„Učitelé děti přivítají opět prezenčně. Školy samotné osobní přítomnost budoucích prvňáčků vítají, jedině tak je totiž možné posoudit jejich školní zralost, která je klíčová pro bezproblémové zvládnutí nástupu do 1. ročníku základní školy,“ uvedla vedoucí odboru školství, kultury a památkové péče Městského úřadu Litoměřice Andrea Křížová.

V Litoměřicích mohou rodiče své děti zapisovat na osm základních škol, dvě z nich jsou soukromé. První z nich Linqua Universal přivítá zájemce kdykoli po předchozí domluvě, Křesťanská základní škola pak zápis pořádá od 7. do 28. dubna, vždy od 13 hodin.

Loni do prvních tříd základních škol v Litoměřicích nastoupilo 305 dětí. Letošní zápisy se týkají dětí, které do 31. srpna 2022 dovrší šesti let.