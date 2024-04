Mateřské školy na Litoměřicku vypsaly termíny zápisů pro rok 2024/25. Vybrali jsme pro vás ty v největších sídlech a přinášíme podrobnosti.

LITOMĚŘICE

V Litoměřicích bude zápis do městských školek probíhat ve dnech 2., 3. a 6., 7. května na ředitelství v Masarykově ulici. Rezervační systém byl spuštěn 15. dubna. Pod toto zařízení spadají školky Sluníčko (Alšova ul.), Delfínek (Baarova), Paletka (Eliášova), Sedmikráska (Ladova1), Větrník (Ladova431), Kytička (Masarykova), Lipová (Mládežnická), Pohádka (Plešivecká), Beruška (Revoluční), Kamarád (Stránského) a Mašinka (Vančurova).

Soukromá MŠ Dětský koutek v litoměřické ulici Odboje připravila klasický zápis na 2. a 3. května a také na 6. a 7. května, vždy od 13.00 do 16.00. Elektronický předzápis poběží od 25. dubna. Kapacita zařízení je 25 dětí, od září lze obsadit 9 míst.

Křesťanská ZŠ a MŠ Klubíčko avizuje zápis do školky na 25. dubna od 13.00 do 16.00 po předchozí domluvě na čísle 731 630 684.

Ve městě působí také Mateřská škola svaté Zdislavy Litoměřice, kterou provozuje Charita Česká republika. Ta zatím letošní termín neoznámila, loni byl 10. května. A soukromá základní a mateřská škola Lingua Universal. Tam zápisy probíhají v prvním květnovém týdnu. Naopak MŠ Zdravíčko v Žitenické ulici už hlásí ukončené přijímání nových dětí pro školní rok 2024/25. Lze se zapsat jen do pořadníku náhradníků.

LOVOSICE

V Lovosicích, v mateřských školách Resslova, Sady pionýrů a Terezínská, proběhnou zápisy 14. a 15. května v čase od 9.00 do 11.30 a 12.30 do 14.00 hodin. Při zápisu zákonný zástupce dítěte předloží rodný list dítěte, průkaz pojištěnce a doklad o trvalém bydlišti.

ROUDNICE N. L.

Masarykova mateřská škola v Roudnici nad Labem, zřizovaná městem, otevře zápis 6. a 7. května od 8.00 do 15.00.

Zápis do MŠ Pohádka v ulici Josefa Hory a MŠ Pampeliška v ulici Na Vyhlídce pro rok 2024/25 proběhne za osobní účasti dětí a zákonných zástupců 6. a 7. května od 8.00 do 15.00 hodin. „Přihlášky pro obě školky budou přijímány v MŠ Pohádka, Josefa Hory 967, Roudnice nad Labem,“ upozorňují pracovníci mateřinky s tím, že v těchto dnech bude také probíhat den otevřených dveří v obou zařízeních.

Mateřská škola Písnička – U Mevy v roudnické Řipské ulici očekává rodiče v pondělí 6. a v úterý 7. května vždy mezi 8.00 a 15.00 hodin. Stejné dny volí i MŠ Sluníčko ve Školní ulici. Tam bude zápis připraven mezi 8.00 a 14.00. Elektronický předzápis tam už spustili se začátkem dubna.

Roudnická MŠ Pastelka v Libušině ulici přivítá rodiče a děti k zápisu v pondělí 6. května od 8.00 do 16.00 a v úterý 7. května od 8.00 do 15.00. Také tady současně připraví dny otevřených dveří. „Přijďte si prohlédnout příjemné prostředí mateřské školy a seznámit se s jejím bohatým programem,“ láká Pastelka.

ZŠ a MŠ Roudnice n. L. v ulici Školní prozatím termín zápisů do mateřinky neuvádí.

LIBOCHOVICE

V Libochovicích se zápisy uskuteční v pondělí 13. května mezi 10.00 a 16.00 ve Sluníčku v Revoluční ulici, v úterý 14. května pak mezi 10.00 a 13.00 ve středisku Poplze v ulici U Školky.

ŠTĚTÍ

V Mateřské škole Štětí startuje už 22. dubna elektronický předzápis pro všechna pracoviště. Tedy pro MŠ Poupě a MŠ Beruška ve Stračenské ulici, MŠ Pastelka v Ostrovní, MŠ Duha v ulici U stadionu i MŠ Klubíčko v ulici 9. května. Řádný zápis pak proběhne v sídle školky v ulici Stračenská 561 ve čtvrtek 2. a v pátek 3. května, a to po oba dny mezi 9.00 a 15.00.

HOŠTKA

V Hoštce připravili zápis do zdejší mateřské školy na pondělí 6. května od 8.00 do 12.30 hodin. S sebou je potřeba vzít žádost o přijetí, evidenční list dítěte a kopii rodného listu a občanský průkaz rodiče či jiného zákonného zástupce. Také je třeba doložit potvrzení o řádném očkování od lékaře.

TEREZÍN

V Terezíně chystají zápis do MŠ Čtyřlístek na 14. května.

ÚŠTĚK

Připravují se také v MŠ Pastelka v Úštěku. Tady mohou rodiče své ratolesti hlásit bezkontaktně od 2. do 16. května. A nebo klasicky v úterý 14. a ve středu 15. května vždy mezi 14.00 a 16.30. "Jedná se o sběr žádostí přímo v mateřské škole, doporučujeme bez osobní přítomnosti dětí,“ vzkazuje školka, která má celkovou kapacitu 100 dětí ve třech běžných a jedné logopedické třídě. Od září tu budou mít k dispozici 24 míst v běžné třídě a 7 míst v logopedické a ještě malou rezervu.

BOHUŠOVICE N. O.

Základní a mateřská škola Bohušovice nad Ohří připravila zápis do mateřinky na úterý 7. května od 13.30 do 16.00 hodin. Zákonní zástupci přinesou do budovy MŠ, třídy D, svůj občanský průkaz, rodný list dítěte, žádost o přijetí a evidenční list dítěte potvrzený lékařem.

BUDYNĚ N. O.

V Budyni nad Ohří proběhne zápis pro rok 2024/25 v úterý 14. května mezi 9.00 do 16.00 v budově v Ladově ulici. „Zájemci si mohou v rámci dne otevřených dveří prohlédnout prostředí, seznámit se s náplní práce a školním vzdělávacím programem,“ slibují zástupci školky.

MŠENÉ-LÁZNĚ

ZŠ a MŠ Mšené-lázně pořádá zápis ve dnech 3. a 6. května, tedy v pátek a v pondělí, vždy v čase 9.00-12.00 a 13.30-17.00 hodin.

TŘEBENICE

Kromě mnoha dalších jsou na zápis připraveni i v MŠ Třebenice. Velkým dnem tam bude čtvrtek 2. května. Rodiče s dětmi tam mohou přicházet mezi 12.00 a 17.00 hodin.