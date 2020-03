Opatření proti šíření koronaviru ovlivní i letošní zápisy dětí do prvních tříd základních škol. V Lovosicích budou probíhat bez účasti předškoláků. Oznámila to lovosická radnice na městském webu.

Zápis do první třídy. Ilustrační foto | Foto: Deník / Karásek Jan

Žádosti o zapsání do některé z lovosických škol se budou vydávat od 6. do 15. dubna, rodiče je pak mohou podávat od 15. do 22. dubna.