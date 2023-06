/FOTO, VIDEO/ Poslední klapku měl na programu štáb snímku Zápisníku alkoholičky. Svůj nejnovější film režisér Dan Svátek dotáčel u kostelíka v Dubicích. Ten stojí nad Řehlovicemi a jeho okolí nabízí úchvatný pohled na kaňon Labe, zaříznutý do skal Českého středohoří. Na Litoměřicku vznikala v minulých měsících velká část snímku.

Deník byl u natáčení posledních scén Zápisníku alkoholičky | Video: Deník/Jaroslav Balvín

Svátek nebyl se svým štábem na Ústecku poprvé. Za sebou tu má už třeba scény do Úsměvů smutných mužů. Film podle románu Ústečáka Josefa Formánka byl ostatně na podobné téma, jako bude Zápisník alkoholičky. Ten je zase podle stejnojmenné knihy Michaely Duffkové, která si svůj příběh závislosti na pití také odžila.

V dokončovaném Svátkově filmu si zahrají také herci, nedílně spojení s ústeckým Činoherním studiem. Například Jan Plouhar nebo Martin Finger. V komparzu se mihnou i další lidé z Ústeckého kraje. Lokace pomáhala týmu vybírat krajská filmová kancelář, další scény tak filmaři natáčeli třeba v Mnetěši na Podřipsku.

Jak se ukázalo, dokonce ani pro představitelku hlavní role, známou herečku Terezu Ramba, nebyla ničím novým malebná scenérie, příznačná pro okolí Ústí. „Rodina mého manžela je z Ústí. Máme tu základy, znám to tady. Točila jsem tu hodněkrát, miluju ten kraj a přírodu,“ prozradila herečka Deníku.

Svátkův tým se při natáčení zapotil. „Začali jsme v dubnu. Připadá mi to jako před rokem. Bylo to náročný, ale krásný,“ svěřil se režisér. Jeho cílem není jen natočit o alkoholismu u žen film. Ale i to, aby se díky tomuto snímku o tématu začalo více mluvit. Nebezpečné popíjení u žen je nyní podle tvůrců častější.

Zdroj: Deník/Jaroslav Balvín