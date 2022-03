Jak informoval úřad města na svém webu, zápisy do roudnických základních škol se uskuteční 6. a 7. dubna. Pro mateřské školy je termín 3. a 4. května.

Konkrétní požadavky, co by měl malý žáček před nástupem do školy či školky umět a znát, najdou rodiče na webech jednotlivých zařízení.

ZŠ Karla Jeřábka 941 - www.zskjerabka-rce.cz

ZŠ Jungmannova 660 - www.2zsroudnice.cz

ZŠ a MŠ Školní 1803 - www.zsskolni-rce.cz

Masarykova MŠ, Dobrovského 1217 - www.skolkamasarykova.cz

MŠ Písnička-U Mevy, Řipská 1389 - www.skolkapisnicka.cz

MŠ Pastelka, Libušina 1067 - www.mspastelkalibusina.estranky.cz

MŠ Pohádka a MŠ Pampeliška, Josefa Hory 967 - www.mspohadka.benjamin.cz

MŠ Sluníčko, Školní 1805 - www.slunickoroudnicenl.cz

