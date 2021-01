„Stalo se, že mi doma vypadly pojistky, ale nemohl jsem se k nim dostat. Musel jsem to překážející auto pomocí heveru rozhoupat a kousek ho posunout, abych mohl vůbec skříňku otevřít,“ popisuje neutěšený stav na příkladu Janovský s tím, že podobná situace nastává i v případě nutnosti odečtu elektroměru.

Ze strany od parkoviště má umístěnou také takzvanou šupnu, kterou ukládá do sklepa uhlí. Pokud je však stání plné, nemá k tomu dostatečný prostor. „Byli jsme dohodnutí, že když budu potřebovat, tak mi odjedou, ale došlo například k tomu, že jsem objednané uhlí musel odříct, protože majitelé jednoho ze zaparkovaných aut byli v té době na dovolené,“ zmínil další trable Janovský.

Přes parkoviště má samostatný vjezd ke své bytové jednotce na pozemku domu i syn Jaroslava Janovského. I on se podle svého otce často potýká s problémy s přístupem, pokud tam stojí auta.

Starostka Žitenic, pod které Pohořany spadají, sdělila, že obec o výhradách pana Janovského ví. O případných změnách v parkování v místě však zastupitelstvo zatím nejednalo. „Do budoucna se tím určitě budeme zabývat. V současné době se však scházíme v omezených podmínkách a řešíme jen podstatné a neodkladné záležitosti,“ uvedla starostka Hana Pawlíková a doplnila, že stížnosti na omezení výjezdu jsou ale neopodstatněné, neboť výjezd ze strany do parkoviště podle projektu a kolaudačního rozhodnutí prý de facto neexistuje a měla by tam být jen plná zeď.



„Problémy s přístupem k elektroměru chápu, ale na tomto místě smí parkovat pouze nájemce protějšího pohostinství, takže by neměl být problém se s ním v případě potřeby domluvit,“ reagovala starostka. Obec podle jejích slov také Jaroslavu Janovskému i jeho synovi několikrát nabízela, aby si parkovací místo před vraty také pronajali, ale odmítli to.

Deník situaci s komplikovaným přístupem k elektroměru popsal také zástupcům energetiků. Podle mluvčí ČEZ Soni Holingerové není nemožnost otevřít elektroměrový rozvaděč pro energetiky až tak zásadní problém. Může jim však komplikovat práci při odečtu, který se provádí jednou ročně, nebo při výměně elektroměru.

„Problém to ale může být pro majitele odběrného místa v případě výpadku nebo poruchy hlavního jističe. Ten je totiž majetkem odběratele a ten si jej i obsluhuje, takže v případě nevhodného zaparkování cizího vozidla může být bez dodávky elektřiny až do doby odjezdu,“ uvedla Holingerová s tím, že situaci je nutné řešit s místními úřady, které by měly učinit opatření.