Ve Štětí bylo letos pálení čarodějnic málem hodně smutné. V noci na úterý 30. dubna tam předčasně zaplála připravená vatra, pravděpodobně přičiněním zatím neznámého vandala. Město se ale nevzdává a oblíbenou slavnost chce pro místní s pomocí dobrovolníků stihnout do večera připravit znovu.

Kdosi předčasně zapálil čarodějnickou vatru ve Štětí. | Foto: se svolením Miroslava Andrta

Oheň se na hranici objevil krátce po setmění, zhruba kolem 22. hodiny. „Hasiči díky rychlému zásahu stihli vatru částečně zachránit. Základna zůstala zachována,“ konstatoval starosta Štětí Miroslav Andrt a ujistil, že se ji místní hasiči budou snažit do dnešní Filipojakubské noci opravit. „Nevzdáme to. I pro ty děti se to budeme snažit zvládnout,“ slíbil.

Pryč jsou především vnitřní výplň hranice a horní klády. Doplnit by je opět mělo dřevo získané sponzorsky, například z místní významné papírenské firmy Mondi, nebo z městských lesů. „Holt bude vatra dole trochu očouzená, než ji zapálíme. Ale to nevadí,“ neztratil optimismus starosta Andrt.

Pálení čarodějnic je zase tu. Podívejte, kde se lidé budou bavit na Litoměřicku

Kdo dřevo předčasně zapálil, se neví. Alespoň zatím. „Jsme v kontaktu s městskou policií, jestli nemá nějaké indicie, a prověřujeme další zdroje. Ještě jsme nevyčerpali všechny možnosti,“ naznačil starosta. Město zároveň vyčísluje škodu na materiálu i práci dobrovolníků při stavbě vatry, aby bylo připraveno v případě, že se pachatele podaří vypátrat.

Příprava na pálení čarodějnic ve Štětí pokračuje i s ohledem na varování meteorologů před vyšším rizikem rozšíření požáru kvůli suchu. Výstraha platí pro většinu republiky včetně Litoměřicka až do půlnoci na 2. května. Zároveň v sousedním Středočeském kraji platí do úterního podvečera varování před silným větrem. Kvůli tomu tam vyhlásili zákaz rozdělávání ohňů.

Štětí spustí veřejné hlasování o projektech, které mají zlepšit život ve městě

Ve Štětí se problémů nebojí. I díky vydatnějším dešťům v minulých dnech. „Budeme situaci a vítr víc monitorovat. Nicméně naše vatra je hned vedle Labe, takže bychom případně oheň rychle zvládli,“ věří Miroslav Andrt.

„Smutné je, že něco podobného jako teď nám se loni stalo v sousedním Liběchově. Také jim tam vatru někdo předčasně zapálil. Tak si ji letos ohlídali, aby se to neopakovalo. Ale je to už ve Středočeském kraji, takže ten oheň zase nesmí rozdělat,“ uzavřel starosta Štětí.