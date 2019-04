Zaměstnanci roudnického Adientu sportují pro nemocné děti

Roudnice n. L. /FOTO/ – Co kilometr, to koruna. Tolik slíbilo přispět vedení roudnického závodu společnosti Adient na těžce nemocné děti dvou zaměstnankyň. Jde o kilometry, které jejich kolegové a kolegyně naběhají, ujdou nebo najedou na kole a kolečkových bruslích od jara do léta.

Jako metu si v Adientu vytyčili 25 tisíc kilometrů. „Loni jsme také sportovali. To jsme měli cíl 10 tisíc kilometrů. Nakonec jsme dali dohromady kolem 18 tisíc,“ ohlédla se personální ředitelka závodu Vlasta Sloupová. Při letošním druhém ročníku už teď mají zaměstnanci za sebou nejméně 10 tisíc kilometrů. Počítají jim je chytré aplikace. „Vysportované peníze půjdou na terapii pro autistického chlapečka, kterou nehradí zdravotní pojišťovna, a druhému na bezbariérové přebudování koupelny,“ popsala Sloupová. Ta na chlapečky běhá také. Věří, že pracovníci pokoří cílovou kilometráž i díky tomu, že má akce charitativní podtext. A pokud se podaří cíl překonat, slíbila firma přidat ještě bonus navíc. Terezín v provizoriu. Starosta dál nemá radu, dostal víc pravomocí Přečíst článek › Sedmiletý Daneček Krejza má poruchu autistického spektra. Chodí do speciální třídy v roudnické školce Sluníčko. Příští rok půjde do speciální školy pod Mostnou horou v Litoměřicích. „Chceme pro něj terapii, která pomáhá rodičům dětí s autismem v tom, jak s nimi pracovat,“ vylíčila Petra Krejzová. Že je její třetí dítě nemocné, zjistila v jeho dvou letech. „Nemluví, nenaváže oční kontakt, neuvědomuje si nebezpečí. Musíme na něj pořád dohlížet,“ popsala maminka z Černěvsi, která v Adientu pracuje od roku 1995. Asistentka pro Mikuláše Šestiletý Mikuláš s neurofibromatózou brzy půjde do základní školy v Roudnici, kde má mít asistentku. „Kvůli jeho nemoci se mu může stát cokoli. Může přestat chodit, vidět nebo slyšet,“ uvedla jeho maminka, dlouholetá operátorka šití Zlata Štiková z Benzinova. Chlapec měl i kožní problémy a malé nádory. Ani ona, ani Petra Krejzová kvůli nemocným dětem bohužel na sport nemají čas. „Ráda bych sportovala, vyčistila si hlavu. Ale přijdu domů a už to jede,“ konstatovala s nadhledem Zlata Štiková, která má stejně jako Petra Krejzová celkem tři děti. Lovosice zkušebně omezí provoz, ze Školní ulice bude ráno jednosměrka Přečíst článek › Akce začala s prvním jarním dnem a má prý veliký ohlas. „Kolegové sportují jako diví. Běhat, chodit a jezdit budeme společně do června. Poté akci slavnostně vyhodnotíme během našich Dnů zdraví, kdy výtěžek předáme rodinám,“ slíbila personální ředitelka. Při Dnech zdraví si v Adientu také už potřetí změří tělesné hodnoty jako tlak, krevní cukr nebo tuk a v jídelně budou mít zdravější menu. Na ruční kolo i útulky Podpora sportu ani dobročinnost není neznámou ani v lovosickém závodu TRCZ. Mezi jinými aktivitami pořádanými jejími zaměstnanci podporuje společnost i ty sportovní. „Prezident společnosti se dále rozhodl, že budeme podporovat sportovní kluby v našem okolí,“ doplnil Miroslav Horký z TRCZ. Loni zaměstnanci závodu v Lovosicích vybírali peníze na dětský handbike, pak několikrát na útulek pro psy a firma TRCZ poté vždy vybranou částku zdvojnásobila.

Autor: Jaroslav Balvín