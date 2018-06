Zaměstnanci nacvičovali protipovodňová opatření

Litoměřice - V litoměřické transformovně Jih proběhlo cvičení zaměstnanců ČEZ Distribuce s názvem Povodně 2018. Účelem cvičení bylo prověřit přijatá opatření k zamezení škod, která byla zavedena po povodních v roce 2013.

V rámci cvičení energetiků proběhla demontáž, přeprava, uskladnění do patra budovy rozvodny a následná montáž zařízení, diagnostika pro znovuuvedení do provozu i funkční zkoušky. V průběhu prací docházelo k měření času u jednotlivých činností a pomáhala i těžká technika. Výsledky cvičení potvrdily, že téměř dvě desítky provozních pracovníků poskytují dostatečnou kapacitu pro zajištění demontáže a uskladnění stěžejních částí zařízení do bezpečných prostor v průběhu 5hodinového intervalu.