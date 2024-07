V Žitenicích na Litoměřicku pokračuje boj o to, zda by měla obec koupit místní zámeček. Přesněji řečeno o to, aby vůbec mohli zástupci obce začít prověřovat, za jakých okolností by to bylo možné. A co by to pro společný rozpočet znamenalo v budoucnu.

Zatímco část místních občanů by ráda viděla zámecký areál v majetku obce a využívaný, druhá část se obává obrovských finančních nákladů. A to nejen samotné kupní ceny, ale zejména těch následných - na údržbu a provoz.

Raně barokní zámek v Žitenicích prodává současný vlastník, Královská kolegiátní kapitula svatého Petra a Pavla na Vyšehradě. Ještě na jaře letošního roku ho i s téměř 1,5hektarovým pozemkem, areálem hospodářského dvora a zahradou nabídky na inzertních portálech nabízely za 24 milionů korun. Nyní je „cena na dotaz“.

Zásadní problém nastal letos v březnu, kdy většina místních zastupitelů odmítla odhlasovat starostce mandát k jednání s majiteli. „Usnesení o schválení záměru nákupu zámku a pověření starostky k jednání o ceně nebylo schváleno, protože sedm z jedenácti zastupitelů se zdrželo hlasování,“ objasnila tehdy starostka Žitenic Erna Vaňousková. „Tudíž mi nebylo ani umožněno zjistit, zda by byla možná nějaká sleva, případně výhodné platební podmínky,“ dodala.

Část občanů zareagovala sběrem podpisů pro návrh místního referenda. Opět s cílem zajistit, aby bylo možné alespoň s majiteli jednat a zjišťovat další podrobnosti. Na červnovém jednání zastupitelstva, které se žádostí zabývalo, však došlo k další nepříjemnosti. „Při sběru podpisů na archy v textu stálo, že referendum by mělo proběhnout současně s krajskými volbami, aby se ušetřilo. Což je běžná praxe. Bohužel tam bylo, nutno podotknout že nad rámec povinného, i datum, které se následně ukázalo být jiné, než poté skutečně vyhlášený termín krajských voleb. A i když poté při projednávání dokumentu zastupiteli tento rozpor už nebyl a datum bylo správné, byl to důvod pro jeho neodhlasování,“ vysvětlila nejnovější zádrhel starostka Vaňousková.

Obecní úřad už však potvrdil návrh na konání referenda se 417 podpisy jako bezvadný. Věcí se bude zabývat správní soud. A pokud nenajde žádné nesrovnalosti, měl by referendum vyhlásit. Proběhlo by v termínu 20. a 21. září 2024.

Aby bylo místní referendum platné, musí se ho zúčastnit nejméně 35 procent oprávněných voličů. Výsledek je podle směrnic ministerstva vnitra závazný, pokud pro něj hlasovala nadpoloviční většina zúčastněných a současně alespoň 25 procent všech oprávněných osob.

Zámecký areál by mohl pro obecní rozpočet znamenat finanční pohromu. Budoucí náklady jsou totiž stále velkou neznámou. „Nemohli jsme to nechat vyčíslit, když nemáme schválený mandát pro jednání s vlastníkem,“ připomněla starostka, avšak jedním dechem dodává: „Ohledně statiky jsou ty objekty v pořádku. To znamená, že to by nás třeba po dalších dvacet let trápit nemuselo. Místo toho bychom se mohli věnovat obnově po částech. Třeba jako v nedalekých Stvolínkách, kde mají také svůj zámek. Seženou dotaci, kus opraví. Najdou nějaké peníze, zase kus opraví.“

Na využití zámku v centru obce už má starostka Žitenic Erna Vaňousková celou řadu nápadů. „Mohla by tam být knihovna, nějaká občanská vybavenost, komunitní centrum nebo například i obecní byty. Můžeme nějaké prostory pronajmout řemeslníkům na dílny a ti by místo placení nájemného pomohli s opravami,“ přemítá. „Žitenice totiž nemají vůbec žádné prostory, kde a kam by se mohly rozvíjet. A v zámeckém areálu je velký potenciál,“ zakončuje.

