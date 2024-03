Raně barokní zámek v Žitenicích u Litoměřic je na prodej. Zatímco místní občané, přinejmenším jejich část, by ráda viděla památku opravenou a využívanou v majetku obce, část jejich zastupitelů hlasování o možných krocích zablokovala. Neřekli ani ano, ani ne.

Zámek v Žitenicích na archivním snímku z roku 2022 | Foto: Deník/Michaela Rozsypalová

„Nabízíme k prodeji raně barokní zámek Žitenice včetně zámeckého areálu hospodářského dvora a zahrady.“ Tak začínají aktuální inzeráty na celé řadě realitních serverů. Památku nabízejí „bratru“ za 24 milionů korun. Dále hovoří o více než 3600 metrech čtverečních užitné plochy a pozemku s výměrou téměř 1,5 hektaru.

Zámecký komplex získala v minulosti v několika fázích restitucí jako původní majitel zpět Královská kolegiátní kapitula svatého Petra a Pavla na Vyšehradě. Po roce 1948 ho využíval státní statek, pak až do roku 2010 Státní oblastní archiv. Nyní Vyšehradská kapitula areál prodává. A s nabídkou zamířila nejprve za vedením obce, v jejímž srdci dominanta stojí.

„Domnívám se, že takový jedinečný prostor v centru obce by měl obci patřit. Z tohoto důvodu se konala veřejná debata s občany, kteří v ní dali najevo, že by se zámek koupit měl. Usnesení o schválení záměru nákupu zámku a pověření starostky k jednání o ceně však nebylo schváleno, protože sedm z jedenácti zastupitelů se zdrželo hlasování,“ objasnila momentální situaci starostka Žitenic Erna Vaňousková. „Tudíž mi nebylo ani umožněno zjistit, zda by byla možná nějaká sleva, případně výhodné platební podmínky,“ dodala. Zbylí čtyři zastupitelé byli pro.

Hlavní důvod pro odmítnutí jednání o koupi je u části Žitenických prozaický - jde o obavu z budoucích nákladů potřebných pro opravy památky. Zatímco samotný zámek je v relativně dobré kondici, u ostatních objektů tomu tak není. Bývalý pivovar a ostatní hospodářské budovy jsou v neutěšeném stavu. „Rozsah nákladů na rekonstrukci celého areálu bude obrovský,“ upozorňoval děkan kapituly Michal Němeček už v roce 2022, kdy se Deník o osud komplexu zajímal.

Že jde pro obecní rozpočet o příliš velké sousto, avizovala také tehdejší starostka Hana Pawlíková. „Pokud by šlo jen o vlastní zámek, o tom by obec ještě mohla uvažovat, ale na celý památkově chráněný areál finanční kapacity nemáme,“ řekla před dvěma lety Deníku.

Současná starostka Erna Vaňousková se nicméně ani nyní netají nadějí, že se situace v budoucnu změní a obec bude moci o získání zámku usilovat.

