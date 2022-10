Na začátku byla jednoduchá úvaha. Pokud někdo nechce platit za vyvážení odpadu, bude ho dávat k cizím popelnicím. Ještě raději o obec dál, aby přece jen nedocházelo k sousedským sporům. Přesně to se v Lovosicích dělo. „V případě elektronické popelnice je to jednoduché. Kdo nemá čip, ten nic nevyhodí,“ shrnul nejjednodušší důvod Tomáš Martan, zástupce firmy MEVA-TEC z Roudnice nad Labem, která Lovosicím podzemní elektronické kontejnery dodala.

„Pro nás je to rozhodně lepší. Horší je to pro ty, co tu nebydlí, protože u nás nic nevyhodí. Teď je tady výrazně čistěji,“ řekl Karel Serba z lovosické části Holoubkov, kde už několik let elektronické kontejnery fungují. O kus dál bydlící Marcela P. si jen smutně posteskla: „To víte, že bychom je brali, ale nejsme na nápadné ulici, takže když na nás není vidět, jsme na okraji zájmu. Přitom všichni, co jdou na nedaleký hřbitov, musí projít kolem nás a to víte, že si u nás dost často nějaký odpad odloží.“

Jednou z výhod je podrobnější monitoring stavu naplněnosti popelnic. V praxi to znamená, že se může efektivněji naplánovat svoz odpadu, kontejnery se vyvážejí až při naplnění a vozy by k nim nezajížděly zbytečně, když jsou jen z půlky plné. Systém je napájen baterií, která je bezpečně ukryta uvnitř. Není tedy napojena na zdroj elektřiny, který by v případě výpadku kontejner zablokoval. „Jen v první zaváděcí etapě stál projekt zhruba 12,5 milionu korun,“ vzpomínal starosta Lovosic Milan Dian na začátky zkušebního provozu. „Samotné čipy jsou tou nejmenší položkou. Nejdražší je software a elektronika,“ dodal Tomáš Martan.

Jedním z dalších možných rozšíření elektronických popelnic v budoucnosti je jejich spřažení s váhou. Jelikož jednotlivé kontejnery jsou určeny pro sběr tříděného odpadu, dá se díky tomu zjistit, jak který majitel čipu třídí, jaký má typ odpadu a podle toho mu případně upravit částku, kterou by za svoz a likvidaci odpadu měl platit. „Součástí elektronického systému je SIM karta, která registruje číslo každého jednotlivého čipu. Každý čip má svého registrovaného uživatele a ten, pokud má poplatek zaplacený, si popelnici otevře. Pokud ne, může být zablokován,“ vysvětlil Martan.

Ve světě není takový systém neznámý. Odcházející starosta Dian ho už před řadou let zaznamenal v Německu. „Osobně vidím největší výhodu ve dvou věcech. Jednak máme přehled, že se v popelnicích skutečně octne jen odpad produkovaný našimi občany. Navíc je kolem popelnic viditelně čistěji. Kontejnery jsou velkoobjemové, takže se nemusí vyvážet tak často jako běžné popelnice. Část nákladů jsme zaplatili z dotací, takže zdaleka ne vše šlo z rozpočtu města,“ řek Dian. Právě díky pozitivním zpětným vazbám a vyhodnocení zkušebního provozu Lovosice přistoupily k rozšíření systému. Nově má být instalováno dalších 44 elektronických zámků a rozdáno 900 čipů v hodnotě 426 000 korun. „My už čipy máme, dokonce jsme byli instruováni, kam přesně který odpad házet,“ potvrdila Libuše Tatarkovičová bydlící na Wolkerově ulici.

Má nový systém elektronických popelnic nějakou chybu? „V praxi znamená čím dál větší kontrolu ze strany radnice. Podle mě by spíše než kontrola pomohla větší propagace a informovanost v oblasti třídění odpadu. Pokud někdo nebude chtít za odpad platit, stejně ho pohodí někde v lese nebo položí u zamčeného kontejneru,“ řekla P. Lopourová z Lovosic. I Karel Serba potvrzuje, že systém není samospásný: „To víte, že i teď se u zamčených popelnic nějaký nepořádek objeví. Ale už to naštěstí není tak často.“