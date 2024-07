/FOTO/ Kdo má rád bonsaje a ptactvo, tak by měl navštívit zámek v Libochovicích. Momentálně tam totiž probíhají dvě výstavy.

Na nádvoří zámku můžete až do neděle 7. července od 9.00 do 17.00 obdivovat krásu bonsají. Na tradiční letní výstavě, kterou pořádá Bonsaj klub Libochovice, lze získat cenné rady, zakoupit bonsaje či odbornou literaturu. Druhá výstava na zámku patří opeřencům. Výstava exotického ptactva je v produkčním skleníku ke zhlédnutí dnes 6. července a zítra 7. července od 9.00 do 16.30, k vidění bude ještě 10. a 11. srpna. Pořádá ji Exota Klapý.