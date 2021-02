Zámecký zahradník Jan Holub přiblížil, že strelície pochází původně z Jižní Afriky. Proto u nás kvete v zimním období, kdy je na jižní polokouli léto. Ve skleníku jí však ke kvetení stačí teplota mezi 15 a 16 stupni Celsia.

„Lidé mohou strelícii znát také z květinářství, kde se dá koupit jako řezaná,“ připomněl Holub a doplnil, že ve sklenících mají kromě ní také běžné pokojové rostliny, například fíkusy nebo dracény. Nachází se tam také velká sbírka aloe, zastoupená hned v několika druzích, a další sukulenty.

V sousedním palmovém skleníku nyní při pěti stupních odpočívají také vzrostlé zámecké palmy, které od jara do podzimu návštěvníci mohou obdivovat při návštěvě areálu zámku. „Některé pamatují ještě posledního majitele zámku hraběte Herbersteina, takže je náležitě opatrujeme,“ poznamenal Holub.

V minulosti rostly ve sklenících také různé orchideje. Ne všechny tam ale měly vhodné podmínky. To by se mělo změnit s připravovanou rekonstrukcí skleníků, jež by měla proběhnout v blízké době.