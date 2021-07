Zbrusu nová záložní plynová kotelna pro centrální zásobování teplem a teplou vodou byla v uplynulých dnech otevřená v Havlíčkově ulici v Litoměřicích. Někdejší výměníková stanice prošla kompletní rekonstrukcí a byla doplněná o vlastní zdroj tepla.

V litoměřické Havlíčkově ulici je nová záložní kotelna. | Foto: Deník/Michaela Rozsypalová

Modernizovaná kotelna nyní dokáže zajistit dodávku tepla i teplé vody jako záložní zdroj nebo při vykrývání špiček. A to nejen do domácností, ale také do nemocnice, hasičskému záchrannému sboru či na katastrální úřad.