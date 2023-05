/FOTO, VIDEO/ Rozsáhlou rekonstrukcí prochází vlakové nádraží v Žalhosticích. Nová jsou nástupiště, aktuálně se pracuje na schodech, které budou zkratkou k nástupištím, handicapované nebo maminky s kočárky potěší bezbariérový přístup.

V Žalhosticích probíhá rekonstrukce nádraží | Video: Deník/Topi Pigula

Aktuálně u nádraží probíhají stavební práce, které ale nemají vliv na časy odjezdů vlaků. Stavba nového přístupu k nádraží sice krátkodobě komplikuje průchod, ale už za pár dní by mělo být vše v pořádku. Pracuje se jak na schodišti, tak na bezbariérovém přístupu. „Schodiště už mělo být hotové do 12. května, tady mají drobný skluz, ale mluvil jsem s vedoucím stavby a ten mi potvrdil, že do 22. května by měli skončit,“ řekl starosta Žalhostic Jan Hamerník.

Přímo u schodiště reportér Deníku oslovil jednoho z dělníků, který řekl, že jejich část práce by měla být hotova už v pátek. Jiný ale přesné datum nechtěl prozradit. „Je tady víc part, závisí na dodávce materiálu, přesně vám to nikdo neřekne.“

Úpravy jsou součástí revitalizace nádraží, což znamená, že akce do rozpočtu obce nezasáhla. „Žalhostice se na téhle akci nijak finančně nepodílejí,“ potvrdil starosta Hamerník.

Stanice prošla radikální úpravou, byť samotná budova zůstala bez rekonstrukce. Nové jsou nástupiště a přístupy k nim. Cílem revitalizace bylo umožnit pohodlnější nástup do vlaků. Poslední, co chybí, jsou právě dokončované práce související s přístupem k vlakům.