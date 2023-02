Do velkého Labe se látka díky položení norných stěn nedostala. Postižené místo na břehu vybagrovali, zasypali sorbentem a odvezli k ekologické likvidaci. Museli použít několik kontejnerů. Podle starosty Žalhostic příčina znečištění není známa. „Vůbec nevíme, kde se to tam vzalo. Nikde nebyly stopy, že by někdo na hrázi zastavil a něco vylil,“ popsal Jan Hamerník.