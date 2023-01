Tradiční zpěvy, modlitby i jídlo lidí z obrodného muslimského hnutí Ahmadíja. To všechno čekalo v sobotu 14. ledna na návštěvníky žalhostického kulturáku. Muslimové z Německa, Prahy, ale i místní z Žalhostic jim představili reformní variantu islámu. V Česku má celosvětově rozšířené hnutí zatím jen desítky stoupenců, především v Praze.

Jak se lidé dozvěděli, Ahmadíja je islámské hnutí obrody. V roce 1889 ho v Indii založil Mirza Gulám Ahmad, který se prohlásil za Mesiáše. Shromáždil kolem sebe odhadem na 400 tisíc stoupenců. Po jeho smrti v roce 1908 se hnutí rozšířilo do více než 200 zemí včetně těch západních. Společenství čelí pronásledování ortodoxních muslimů, zejména v Pákistánu. Věnuje se misijní i humanitární činnosti, například pomoci lidem bez domova. Od listopadu 2020 se hnutí z Německa rozšířilo do Česka. Registrovaný spolek má mužskou a ženskou část. Vystupuje s heslem „Láska pro všechny, nenávist pro nikoho“.

Mezi návštěvníky byla i Daniela Kubová. O akci se dozvěděla z jednoho z letáků, které hnutí rozdávalo do schránek. „Přišla jsem ze zájmu, jejich kultura mě zajímá. Jsem ráda, že jsem šla, mám z toho dobrý pocit,“ řekla seniorka. Mluvila i se dvěma ženami muslimů, které v kulturním domě seděly a jedly odděleně od mužů. „Ptala jsem se jich, jak žijí. Medializované je, že je to rozdíl, muži a ženy. A ony mi vysvětlily, že je nikdo nenutí nosit hidžáb, že je to jejich volba,“ popsala paní Kubová. Z Žalhostic se na akci dorazila podívat ještě jedna mladší žena, dalších několik mužů různého věku bylo z větší dálky.

Mezi stoupenci hnutí je i rodina z Žalhostic původem z Pákistánu. Díky ní se lidé ze spolku Ahmadíja objevili v regionu v posledních týdnech už podruhé. Na Nový rok překvapili turisty na Radobýlu, když kopec uklízeli od nepořádku po silvestru. Pro konec roku oslavovaný ohňostroji, po kterých zůstává nepořádek, nemají místní muslimové moc pochopení. „Chceme mít tady v okolí čisto,“ řekl 16letý Ata Abdul Rauf z Žalhostic. Ten vychodil základní školu v Litoměřicích a nyní prvním rokem studuje na obchodní akademii v Ústí. Tam také pomáhá otci v jeho podniku s kebabem.

Skupinu muslimů s transparentem „Láska pro všechny, nenávist pro nikoho“ potkala na Radobýlu 1. ledna řada turistů při tradičním novoročním výšlapu. Mezi nimi byla i Anna Stieranková ze Štětí. „Ptala jsem se jich, proč tam jsou. Říkali, že 1. ledna vždy chodí po kopcích a sbírají nepořádek po petardách. Byli hodní, příjemní,“ popsala turistka. Muslimové posléze uklízeli i v Litoměřicích, Ústí, ve Velkých Žernosekách i v Žalhosticích. „Po ohňostrojích, po silvestru se nabídli, že nám uklidí obec. Tak jsem jim poskytl popelnici, pytle, rukavice, oni prošli obec a uklidili ji,“ potvrdil starosta Jan Hamerník.