Na pět zbrusu nových odborných učeben se mohou těšit školáci na ZŠ Masarykova v Litoměřicích. Bude se jednat o učebnu přírodních věd, tři jazykové třídy a ateliér výtvarné výchovy a pracovních činností.

Učebna robotiky. Ilustrační foto. | Foto: Deník / Karel Pech

Ředitel školy Karel Kynzl uvedl, že všechny tyto předměty se školáci dosud učí v klasických třídách, neboť odborné učebny, kromě malé kuchyňky v přízemí, ve škole chybí. „Všechny nové učebny budou umístěné v podkroví školy. Vzniknou tam i odpočinkové zóny doplněné o sedací vaky a podobně,“ řekl ředitel s tím, že práce na projektu by měly začít v druhé polovině června příštího roku. Děti tak budou poslední školní dny trávit co nejvíce venku na různých projektových dnech. Hlavní část proběhne během letních prázdnin tak, aby byla co nejméně narušena školní výuka.