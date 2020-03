Občanům starším sedmdesáti let nabízí obstarání nákupu základních potravin. A to v případě, že seniorovi nemůže pomoci vlastní rodina.

Dovoz pečiva, mléka, másla a dalších základních potravin přímo do bydliště probíhá dvakrát týdně, a to v úterý a v pátek. Lidé mohou žádat o pomoc v pondělí a čtvrtek do pravého poledne. Učinit tak mohou elektronicky nebo na telefonních číslech 416 597 191, 606 711 885, 733 154 934.