/DENÍK NA NÁVŠTĚVĚ/ Když nedávno žáci jedné z tříd ploskovické základní školy v rámci českého jazyka probírali téma o svatém Václavu, nebyla by pro ně legenda pojednávající o životě knížete psaná ve staročeštině příliš atraktivní a hodinu by s předstíraným zájmem nejspíš jen „přetrpěli“. Avšak díky metodice, kterou ve výuce škola používá, mohla hodina proběhnout aktivně a „chytily“ se také děti s horším prospěchem.

Ředitelka Základní a mateřské školy v Ploskovicích Miroslava Melicharová před novou budovou mateřinky. | Foto: Deník/Michaela Rozsypalová

Jak přiblížila tamní ředitelka Miroslava Melicharová, která zmíněnou češtinu na škole zároveň vyučuje, není legenda o svatém Václavu něco, po čem by žáci běžně sáhli. „Pokud ale text rozčleníte na části, dáte k nim jasné cíle, co vlastně se s ním má udělat, tak vidíte, že intenzivně pracují i děti, které z předmětu mají čtyřky. Žáci nesedí jen v lavici a nedělají, že poslouchají, co učitel říká. Každý dostane svůj pracovní list a úkol, který je schopen splnit a přitom si látku zapamatovat,“ vysvětlila ředitelka s tím, že pracovat se dá s různými typy textů.