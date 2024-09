Odpověď ze všech zmíněných radnic byla v podstatě shodná. „Město Roudnice nad Labem v současnosti disponuje 192 byty. Kouření je zakázáno ve společných prostorách domů, nikoliv přímo v bytových jednotkách. Rozšíření zákazu aktuálně řešeno není,“ sdělil na dotaz Deníku mluvčí roudnické radnice Jan Vancl.

Štětí má v současnosti ve vlastnictví 371 bytů. „Město tam kouření nijak neomezuje, nereguluje a zatím ani nemá v plánu nějaká omezení zavést,“ potvrdil Pavel Hoznédl, mluvčí štětského městského úřadu.

A podobně jsou na tom v Lovosicích, které vlastní pouze dva byty, i Litoměřicích. „Město má aktuálně ve svém majetku 217 bytů, včetně 100 bytů, které slouží seniorskému bydlení. Žádná omezení týkající se kouření na balkonech (lodžiích) nejsou, kouření ve společných částech domu, jako jsou schodiště, chodby, sklepy a podobně, samozřejmě možné není,“ uvedl Radim Tuček z odboru komunikace Městského úřadu Litoměřice. „Město věří v lidskou slušnost a ohleduplnost,“ dodal.

Jak ukázal malý průzkum Deníku, právě o slušnost a ohleduplnost jde především. Dovolávají se jich pochopitelně především nekuřáci. Mnohým by ani hypotetický plošný zákaz kouření na balkonech bytových domů nevadil.

V anketě, zveřejněné na webu Litoměřického deníku 23. srpna, se do středy 4. září vyjádřilo 57 procent pro takový zákaz, 42 procent úvahu označilo za nesmysl a je proti, zbylé procento váhá. Nutno podotknout, že v této anketě se čtenáři mohou vyjádřit opakovaně, hlasy pro zákaz však už od začátku mírně převládaly. Prozatím je v anketě více než 7 tisíc hlasů.



Nahrává se anketa ...

U facebookového příspěvku na toto téma se redakci sešla dlouhá řada více či méně vyhraněných názorů, vzkazů o bezohlednosti a neveselých osobních zkušeností. „Je to opravdu nepříjemné, můj balkon obklopují kuřáci a nejen, že jsem měla vajgly v truhlíkách s muškáty, ale při odhození i v ložnici. Musím větrat v noci a prádlo věším na balkon jen když sousedé nejsou doma,“ svěřila se například čtenářka Miluše. „Balkon kvůli kuřákům prakticky nemůžeme používat a nemůžeme ani větrat, protože byt je hned plný kouře. Chápu, že má každý na něco právo, ale někdy je toho opravdu moc,“ přidal se pan Radek a rovnou navrhl řešení v podobě extrémního zdražení kuřiva. To by podle něj vedlo k omezení tohoto zlozvyku.

Kuřáci trápí také čtenářku Veroniku: „Určitě jsem pro zákaz. Znepříjemňuje nám to bydlení už několik let a je to vážně nepříjemné. Ráno spíte a pravidelně kolem 6. hodiny máte zahulenou ložnici a dětský pokojíček. Večer chcete vyvětrat a to samé,“ zlobí se.

Někteří čtenáři naopak poukazují na to, že by zákaz stejně nic neřešil. Pokud si kuřák zapálí doma, zápach se stejně ponese stoupačkami nebo oknem.

Tak si zavřete okno

Případný zákaz naopak považují za naprostý nesmysl nejen vyznavači tabákového dýmu. „I když jsem nekuřák, tak tohle je přehnané. Můj dům, můj hrad. To, že se kouření zakázalo v hospodách, fajn, člověk nepřijde domů a nesmrdí. Ale toto je přehnané a zavání to diktaturou,“ napsal čtenář Tomáš. Jeho jmenovec šel ještě dál: „To mi přijde jako bránění svobody. Přitom by jen stačilo si na chvíli zavřít okna. Lidi, nebuďte rozmazlený. Co jste dělali kdysi, když se kouřilo úplně všude…“

Další názory často připomínají fakt, že omezování kouření už zasáhlo mnoho míst, zejména hospody a restaurace. A další konstatují, že různých zákazů a omezení je zkrátka už dost. „Nikde není zákon, co by dal zákaz, a ani nebude,“ míní uživatelka facebooku Michaela a čtenářka Jindřiška jí odpovídá: „I kdyby, roušku jsem nenosila, očkovat nenechala, tak tohle mě taky nenařídí.“

Často opakovaný argument, že jde o balkon ve vlastnictví daného obyvatele a tedy si tam může kouřit, jak chce, ale trochu pokulhává.

Podle paragrafu 1160 Občanského zákoníku zpřesněného nařízením vlády č. 366/2013 Sb. jsou balkony, lodžie, terasy a atria společnými částmi domu. A to i v případě, že jsou přístupné pouze z bytu a jsou ve výlučném užívání vlastníka příslušné jednotky.

Celé znění nabízí například dokument ministerstva pro místní rozvoj nebo web zakonyprolidi.cz.

Bytové družstvo jako vlastník bytových jednotek, nebo Společenství vlastníků jednotek, kde jsou byty v majetku konkrétních lidí, si tak mohou podobný zákaz odhlasovat. Jeho reálná vymahatelnost by však byla velmi problematická.

Mohlo by vás zajímat: Zvířecí záchranáři z Falca ztrácejí trpělivost s podfinancováním. Možná skončí