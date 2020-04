Velikonoce jsou letos jiné, ale obce přesto zdobí svá prostranství velikonočními motivy. Tak jako každý rok mají pěknou a vtipnou výzdobu v Doksanech na Litoměřicku.

Velikonoční výzdoba v Doksanech na Litoměřicku. | Foto: Deník / Karel Pech

Projíždějící řidiči zde dávají nohu z plynu a kochají se pohledem na zaječí rodinku. Dílo je to místních obyvatel, kteří vyrábí výzdobu nejenom na Velikonoce, ale i v čase adventním. Letos v době koronaviru musí samozřejmě nosit roušku i koledující zajíc. Pokud i vy máte nápaditou výzdobu v obci, tak nám pošlete do redakce na e-mail:litomericky@denik.cz také fotografie a my je zveřejníme na webu Litoměřického Deníku.