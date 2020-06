Zarostlý dvorek za domem v roudnické Masarykově ulici, kde sídlí Sociálně terapeutická dílna organizace Naděje, se proměnil k nepoznání. Na místě, které původně nebylo příliš využívané, nyní roste různá zelenina, spousta bylinek a nechybí tu ani malé jezírko a pítko pro ptáky. Užitková zahrada, která začala vznikat letos na jaře, poslouží zdravotně postiženým klientům dílny při dalším rozvíjení jejich pracovních dovedností.

Prohlédnout si nově otevřenou zahradu a další prostory dílny mohla ve středu 24. června v rámci Dne otevřených dveří také široká veřejnost. Vedoucí roudnické a štětské pobočky Josef Průša uvedl, že peníze na vybudování zahrady se podařilo získat prostřednictvím grantového projektu papírenské firmy Mondi Štětí. „Přispěli nám i další sponzoři, díky tomu jsme mohli zahradu zrealizovat,“ poznamenal Průša.

Původně měla dílna na své činnosti v domě k dispozici jen dvě místnosti. Poté, co se z něj odstěhoval jeho majitel, nabídl Naději k využití také zahradu. Klára Šafr, která Sociálně terapeutickou dílnu vede, popsala, že proměna dvorku začala na začátku dubna. „Bylo to v době, kdy platila omezení kvůli koronaviru, takže zpočátku na ní pracoval jen náš personál. Od 25. května se do dílny mohli vrátit klienti, kteří se k nám přidali,“ popsala Šafr s tím, že podoba zahrady není ještě finální. Přibýt tam mají například keříky angreštu a rybízu a také solární osvětlení. „Výpěstky ze zahrady poslouží poté našim klientům jako ingredience při nácviku připravování jídla v kuchyni, což je jejich oblíbená činnost,“ poznamenala vedoucí dílny.

Dalšího zpracování se však kromě zeleniny a ovoce dočká také levandule, která na zahradě rovněž našla své místo. „Vzhledem k tomu, že v rámci činností dílny hodně šijeme, použijeme naší sušenou levanduli jako výplň do vonných pytlíčků a polštářků. Ty si pak lidé mohou přímo u nás zakoupit,“ popsala Klára Šafr.

Sociálně terapeutické služby, které Naděje poskytuje zdarma, v současné době využívá jedenáct klientů. Loni jich bylo 25. Práce v dílně lidem se zdravotním postižením pomáhá získávat pracovní a sociální dovednosti, učí je spolupráci a posiluje jejich sebedůvěru i zodpovědnost. „Někteří klienti si poté najdou zaměstnání buď na otevřeném trhu práce, nebo v chráněných dílnách,“ připomněla Klára Šafr.

Středečního slavnostního otevření nové zahrady se účastnil také krajský radní pro oblast sociálních věcí a místostarosta Štětí Miroslav Andrt. „Ještě před dvěma lety jsem měl na starosti životní prostředí a zemědělství, poslední rok mám v kompetenci sociální služby. Přestože tato témata spolu zdánlivě nesouvisí, tak tady je ukázka toho, že spolu naopak velice úzce souvisí,“ pochválil vznik zahrady Andrt.