Pomozte našim zemědělcům, kupujte české potraviny, apelovali odborníci na veletrhu Zahrada Čech. Mluvili i o menší úrodě než obvykle.

Zahradnický veletrh Zahrada Čech 2019, | Foto: Deník / Karel Pech

Zahrada Čech vypukla naplno. Na veletrhu s více než 40letou tradicí najdete obdobně jako v uplynulých letech kolem 500 vystavovatelů a prodejců. Akce pokračuje celý týden až do soboty 21. září, otevřeno je denně od 9 do 17 hodin. Dnes tu vyhlásí Zelí roku, fanoušci skupin No Name i zpěváka Eltona Johna se můžou těšit na jejich revivaly.