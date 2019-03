Jubilejního říjnového setkání s bohatým doprovodným programem se zúčastnilo přes 16 tisíc lidí. Bohatou návštěvnost měly i ostatní výstavy, na Tržnici spojenou s Bydlením přišlo 35 tisíc lidí, na Autosalon 16,5 tisíce a na podzimní Zahradu Čech 90 tisíc návštěvníků.

Letošní kalendář zůstává podobný tomu loňskému. „Nastavili jsme si laťku kvality služeb pro návštěvníky a obchodní partnery hodně vysoko a nemíníme ji snižovat. Zavazuje nás k tomu i opětovné zařazení Zahrady Čech do akcí Rodinné stříbro Ústeckého kraje. Areál je velmi starý a my se snažíme, abychom z obdržených prostředků každý rok něco zrekonstruovali a vylepšili,“ uvedla obchodní ředitelka společnosti Zahrada Čech Michaela Mokrá.

Co prošlo opravou

Podle ní se to podařilo například v inženýrských sítích, zasíťováním internetu, výměnou elektrických rozvaděčů a vybavením interiéru pavilonů. „Pavilony, které lze v zimě temperovat, jsou využívány k obchodním, společenským aktivitám, nyní se už všechny připravují na Tržnici, která se ve spojení s prodejní výstavou Bydlení na Zahradě Čech uskuteční 10. až 14. dubna,“ doplnila Mokrá.

Po Tržnici následuje 10. až 12. května Autosalon, 18. a 19. května Mezinárodní výstava psů všech plemen, 15. června Den pro děti, ve dnech 13. až 21. září Zahrada Čech, ve dnech 2. až 4. října Techdays, 6. října Krajská výstava psů a ve dnech 19. a 20. října Gastro Food Fest.

Řada návštěvníků, vystavovatelů a prodejců přijíždí do areálu pravidelně, což je důkazem, že se jim tu líbí. „Tržnice a podzimní Zahrada Čech jsou pro nás nejvýznamnější prodejní výstavy. My sem vozíme už 30 let především cibuloviny a trvalky a v sortimentu vždy naleznete nějakou novinku. Když jsme potřebovali ve službách poskytovaných výstavištěm něco změnit, bylo nám vždy vyhověno,“ uvedl majitel firmy Lukon Bulbs Pavel Nejedlo.

Přípravy na Tržnici v těchto dnech vrcholí i u dalšího dlouholetého obchodního partnera, Zahradnictví Baďurovi. „Ze Vsetína to máme do Litoměřic hodně daleko, ale nikdy ta vzdálenost pro nás nebyla nepřekonatelná. Tradici návštěv založili moji rodiče a já s nimi jezdila na Zahradu Čech už jako dítě. Nyní sem vozíme s manželem prakticky všechny výpěstky od bylinek po vzrostlé stromky,“ doplnila Kateřina Baďurová.

Společnost Zahrada Čech je aktivní i mimo brány výstaviště, 15. června je na Střeleckém ostrově spolupořadatelem 11. ročníku Dne záchranářů Ústeckého kraje a od 13. do 22. prosince organizuje na Mírovém náměstí Vánoční trhy. Výstaviště se pro letošek zbavilo finanční a organizační zátěže, kterou neslo s pořádáním farmářských trhů na Kostelním náměstí, kterou převzalo z titulu požadavku radnice. „Nebylo to šťastné řešení. Já jsem zastával názor, že provozovatel výstaviště se má věnovat hlavně činnostem v jeho areálu. Zájem o provozování trhů v rekonstruované tržnici byl mizivý, nakonec se rozjezdu ujal organizátor úspěšných trhů v Úštěku Libor Uhlík. První akce pod jeho vedením se na tržnici uskuteční v pátek 26. dubna,“ prozradil místostarosta města a jednatel Zahrady Čech Lukas Wünsch.

Farmářské trhy na tržnici mají zatím fungovat každý pátek, v ostatní dny na ní může své výpěstky prodávat každý, kdo splňuje tržní řád a zaplatí měsíční poplatek 600 korun na městském úřadu.