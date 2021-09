Očkování bude probíhat přímo v areálu výstaviště, kde bude očkovací autobus stát v sektoru B vlevo od hlavního pódia vždy od 10 do 17 hodin. Zájemci o vakcínu si s sebou musí vzít občanský průkaz a také kartičku zdravotní pojišťovny.

Mobilní očkovací tým Krajské zdravotní přijede takzvaným Očkobusem také na nadcházející veletrh Zahrada Čech. Ten se na litoměřickém výstavišti koná od pátku 10. do středy 15. září.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.