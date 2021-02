Lukas Wünsch (Severočeši), litoměřický místostarosta a zároveň jednatel společnosti, ve které má město padesátiprocentní podíl, vysvětlil zastupitelům, že Zahrada Čech se snaží zdroje hledat i jinými způsoby. „Podali jsme žádosti na všechny možné existující covidové programy. V rámci programu Antivirus jsme mohli čerpat alespoň náhrady na mzdy zaměstnanců. Podali jsme žádost i do programu Covid – Nájemné, ta nám ale byla zamítnuta. Podmínky nejsou nastaveny tak, aby na ně Zahrada Čech dosáhla,“ uvedl Wünsch. Stejně bezúspěšně se společnost snažila získat prostředky i v dalším vládním programu Covid-Kultura. Dále čeká také na vypsání dotačního titulu pro veletrhy.

S úplným pardonem z nájmu však zcela nesouhlasili opoziční zastupitelé. Marek Kocánek (ANO) navrhl, aby platba za nájem byla jen odložena. „Náš návrh spočívá v tom, že splátky z nájemného zastupitelé pouze odloží do 30. listopadu, přičemž promineme úrok z prodlení,“ požadoval za zastupitelský klub ANO Kocánek. Jejich protinávrh ale zastupitelé nepřijali.



Starosta Litoměřic Ladislav Chlupáč (ODS) konstatoval, že protinávrh neměl své opodstatnění. „Vzhledem k tomu, jak se vyvíjí situace, tak není předpoklad, že by Zahrada Čech mohla v nejbližší době zareagovat,“ narážel starosta na skutečnost, že v prvním pololetí letošního roku se zřejmě kvůli pokračujícím restrikcím žádné velké akce na výstavišti konat nebudou a společnost tak dále bude bez příjmů.

Současně s krizí, kterou výstavnictví v Litoměřicích zažívá, připravilo vedení Zahrady Čech novou vizi, kudy by se fungování areálu mělo v budoucnu ubírat. Obchodní, marketingová a provozní ředitelka společnosti Michaela Mokrá ji na čtvrtečním zasedání představila i zastupitelům. „Zaměřili jsme se na vzdělávání, relax, zábavu a gastronomii, která s tím úzce souvisí. Nezapomněli jsme však na tu výstavnickou část. Rozhodně chceme i nadále zachovat stěžejní výstavy, jako jsou jarní a podzimní Tržnice Zahrady Čech,“ uvedla Mokrá.

Díky sousedícímu geotermálnímu vrtu by tak v areálu mohlo v budoucnu vzniknout edukačně-společensko-kulturní centrum, které by stavělo právě na tématu geologie. Kromě toho by se měla rozšířit i relaxační zóna. Už nyní areál v době, kdy je otevřený, ho navštěvují například maminky s dětmi, které využívají stávající malé hřiště a hlavně trávníky.



„V areálu se nabízí i vnitřní plochy v pavilonech, které jsou mimo výstavy nevyužité. Mohly by tam být umístěny mobilní prvky sloužící k zábavě, například trampolíny, elektrovozíky nebo interaktivní prvky,“ doplnila Mokrá. Nová vize na oživení výstaviště počítá i s gastrozónou, kde by se návštěvníci mohli kvalitně najíst a napít. Společenské centrum na výstavišti by podle Mokré mohlo fungovat podobně jako třeba park Mirakulum v Milovicích na Nymbursku.