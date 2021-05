Pandemie totiž otevřela Pandořinu skříňku v podobě problematického spojení polovičních podílů v provozující společnosti s ručením omezeným mezi městem a soukromých subjektem EXPO CZ. Situace se stala neudržitelnou, když výstaviště nedosáhlo na vládní podporu a ztráty kompenzovalo jen město.

V tuto chvíli probíhají jednání o ceně znaleckého posudku podílu ve společnosti, který by město odkoupilo s cílem provozovat výstaviště samo. „Po vyřešení této zásadní otázky by výstaviště jako své středisko obhospodařovala příspěvková organizace města Městská kulturní zařízení (MKZ). Dojde tak ke spojení dvou týmů zkušených pracovníků, kteří budou mít víc sil na přípravu a organizaci pořádaných akcí. První velkou zkouškou se stane zářijová výstava Zahrada Čech a na ni navazující Litoměřické vinobraní,“ uvedla ředitelka MKZ Michaela Mokrá.

Propojení dvou organizací přinese několik změn v pořádání akcí. První je zkrácení doby trvání Zahrady Čech. „Dosud jsme byly jediným výstavištěm v Česku, které pořádalo svou největší akci jako devítidenní. To se v posledních letech ukázalo jako neekonomické a nelíbilo se to ani řadě prodejců a vystavovatelů. Letošní výstava tak proběhne od pátku 10. září do středy 15. září tak, abychom stihli výstaviště uklidit a připravit se na sobotní vinobraní. Vedle Zahrady Čech se v areálu během léta uskuteční řada komerčních akcí, svatby, 28. srpna tradiční Den pro děti a 9. října Krajská výstava psů. Těšíme se rovněž na pořádání Vánočních trhů na Mírovém náměstí, které zahájíme první adventní víkend, od 10. do 23. prosince budou trhy probíhat každý den,“ vysvětlila ředitelka Mokrá.

Obrazy z ovoce a zeleniny

Tématem expozic letošní zářijové 45. výstavy bude Galerie Zahrady Čech. Aranžéři ztvární z ovoce a zeleniny obrazy vystavené v litoměřické Severočeské galerii výtvarného umění. Historii výstav připomene i socha, kterou Zahradě Čech věnovaly České dráhy z rekonstruované haly nádraží Litoměřice město.

„Po dlouhém půstu se zvlášť těšíme na letošní ročník. Pracujeme intenzivně na tématu naší expozice v pavilonu G, ale už v předstihu jsme v našem časopisu uveřejnili podmínky a ceny pro účastníky v tradičních soutěžích Křišťálové jablko, největší a kuriózní výpěstek,“ doplnil šéfredaktor časopisu Zahrádkář Jan Stanzel.

Během července či srpna by mělo v areálu ukončit činnost testovací místo na koronavirus a očkovací centrum. Do běžného provozu se pak vrátí i pavilony D a G.

Litoměřické výstaviště je významná značka, která si už před lety upevnila pozici v rámci Ústeckého kraje zařazením do skupiny jeho Rodinného stříbra. Význam Zahrady Čech pro místní rozpočty vyčíslil v roce 2019 CzechTourism na bezmála 750 milionů korun. Počet návštěvníků před covidem neklesal, ale naopak rostl, proto provozovatelé začali uvažovat o tom, jak rozsáhlý areál výstaviště lépe využívat.

Město má po převzetí správy nad výstavištěm v plánu řadu cílů. Může se například zaměřit na poznávání a vzdělávání návštěvníků v takzvané Geoscience aréně související s geotermálním vrtem, který sousedí s areálem a patří mezi unikátní české projekty. Může to být i start pro získání finančních prostředků z různých dotačních titulů včetně evropských fondů. „Oprášili jsme staré dobré nápady a započali s projektem proměny výstaviště. Jsme si vědomi toho, že pokud našemu městu něco dlouhodobě chybí, pak je to právě zábavné a volnočasové místo. Výstaviště je dostatečně velké na to, aby se zde propojovaly výstavy, jejichž počet se nejspíš zredukuje, a atrakce pro děti a mládež i pro starší návštěvníky, kteří jsou stále duchem mladí,“ zdůraznil místostarosta města a jednatel společnosti Zahrada Čech Lukas Wünsch.