Zahrada Čech Výstaviště je každý den otevřené od 9 do 17 hodin, vstupné zůstává stejné jako v minulém ročníku. Návštěvníci mohou využít kyvadlovou autobusovou dopravu z autobusového nádraží, Mírového náměstí a z horního nádraží.

Hned v pátek ráno po slavnostním zahájení veletrhu proběhne na pódiu vyhlášení výsledků soutěže o značku Regionální potravina Ústeckého kraje a Potravinářský výrobek Ústeckého kraje – kraje Přemysla Oráče. V kulturním programu vystoupí Monika Absolonová a Josef Vágner. Sobota patří časopisu Receptář a finále Letní kulinářské soutěže, kterou připravila Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb. „Finalisté připraví letní saláty. Své recepty představí Lukáš Čapek, který je žákem naší školy, Eliška Němečková a Šimon Korejs. Do prvého ročníku, který má za cíl přilákat do gastronomických oborů nové žáky, se přihlásilo 38 soutěžících z celé ČR,“ prozradil učitel SŠ Ladislav Pertl. Sobotní doprovodný program pak obohatí Michaela Dolinová a Roman Vojtek.

Tradičním partnerem pořadatele je Český svaz včelařů (ČSV), který zastupuje v přízemí pavilonu D okresní organizace Litoměřice. „Naši dlouholetí členové nabídnou zájemcům včelí produkty a poradenství a návštěvníci se v expozici seznámí i s nezbytnými potřebami pro včelaření. Na neděli od 10 hodin jsme připravili do salonku u pavilonu A přednášku na téma Získávání, zpracování a užití včelích produktů,“ připomenul předseda okresní organizace ČSV Jan Masopust.

Především zahrádkáři si nenechají ujít výstavu v pavilonu G, kterou zastřešuje Český svaz zahrádkářů a jeho časopis. Vystaveny zde budou produkty zahrádek, které přihlásili pěstitelé do soutěží o nejzajímavější kuriozitu, největší výpěstek a o Křišťálové jablko. „Expozice bude tematicky zaměřena na Svátek starých odrůd ovocných dřevin. Očekávám, že se tu sejde na 70 vzorků, část pochází například od školky Buřil z Horních Beřkovic, ale také třeba z Domažlicka a ze sousedního Bavorska. V neděli se tradiční poradenství v pavilonu rozšíří právě na oblast pěstování starých odrůd,“ sdělil šéfredaktor časopisu Zahrádkář Jan Stanzel. Expozice bude doplněna ještě o odrůdy lagenárií.

Výkladní skříní výstaviště Zahrada Čech je tradičně pavilon A při vstupu do areálu. „Své expozice tu mají všichni naši obchodní partneři v čele s Ústeckým krajem. Návštěvníci si v něm prohlédnou nejkrásnější výpěstky ovoce a zeleniny a v soutěžích úspěšné potravinářské výrobky. Tématem výzdoby pavilonu je tentokrát Galerie, kopie vystavených obrazů jsou vytvořeny z ovoce, zeleniny a květin. Počet vystavovatelů a prodejců ještě není uzavřený, ale bude nejspíš kopírovat poslední ročníky veletrhu, věřím, že podobné to bude i u návštěvnosti,“ sdělila ředitelka MKZ Litoměřice Michaela Mokrá.

