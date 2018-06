Zahrada Čech: Festival jídla láká na hmyz

Litoměřice - Při víkendovém Gastro Food Festu obsadí výstaviště delikatesy. Nejen ty na první pohled.

Gastro Food Fest 2017.Foto: Deník / Karel Pech

Máte chuť na krokodýlí maso, žabí stehýnka nebo praženého brouka? Tak o víkendu dorazte na litoměřické výstaviště. Na Gastro Food Festu vám na talíř naloží i hmyzí pochoutky.



Na Zahradu Čech se právě na hmyz chystá i Václav z Litoměřic, který ho dosud ochutnal jen tehdy, když mu při jízdě na kole do otevřených úst vletěla moucha. „Pokud se okoření, možná mi bude i chutnat,“ směje se muž středních let.



Václavovi na výstavišti rozšíří obzor chutí šéfkuchař brněnské arabsko-indické restaurace a člen gastrotýmu Hmyz na talíři Milan Václavík. „V našem stánku lidem nabídneme například cvrčka banánového od vlastního chovatele. Nebo i hmyzí lízátka,“ nechává sbíhat sliny kuchař.

Litoměřickým propagátorem hmyzího jídelníčku je učitel Střední školy pedagogické, hotelnictví a služeb Ladislav Pertl. Smažení červi byly jednou z položek vietnamského menu, které s žáky servíroval v dubnu v jídelně školy lidem z Litoměřic. „Je to lehké jídlo. Červ je plný proteinů a hodí se i pro vyznavače štíhlé linie,“ popisuje Pertl.



„Někdo hmyz spařuje, ale pak příliš změkne. Já ho hodím na teflonovou pánvičku jen tak bez oleje a opražím s bylinkami. Nebo jen posolím,“ prozrazuje svůj recept Pertl. „Pak chutná jako křupavý oříšek,“ libuje si kuchař.



Lidé mají podle něj vůči hmyzu k jídlu zbytečné předsudky. Vítaným zpestřením je prý na svatbách nebo jiných oslavách.



„Ne říkají jenom do půlnoci. Před 14 dny mi jich pán, který nad kobylkami a červy dlouho ohrnoval nos, nakonec snědl plný talíř,“ usmívá se Pertl, kterého do hmyzu v gastronomii uvedl jeho kamarád, jenž má na Teplicku farmu a už řadu let ho dodává i do ciziny.

Oficiálně je hmyz na talíři v Česku novinkou, ministerstvo zemědělství ho povolilo teprve od letošního ledna. „Zpřesnili jsme výklad nařízení EU o potravinách nového typu,“ vysvětluje mluvčí ministerstva Václav Tampír s tím, že podnikatelé mohou prodávat jídla z takových druhů hmyzu, které už dříve konzumovali lidé v některé ze zemí EU.

Hmyz se v Česku veřejně konzumoval i dřív, ovšem nekomerčně formou dobrovolné ochutnávky. Mezi povolené druhy patří například cvrček domácí, larvy potemníka stájového, saranče stěhovavá nebo moučný červ. Na světě přitom existuje kolem 1800 druhů jedlého hmyzu.



Gastro Food Fest ale nebude jen o hmyzu. Ochutnáte tu i delikatesu z jater vodních ptáků fois gras, trhané maso, burgery nebo sushi. Milovníci sladkého slupnou francouzské makronky, čokoládové lanýže, bubble vafle nebo populární rolovanou zmrzlinu. Laskominy mohou mlsné jazýčky zapít capuccinem, na jehož mléčnou pěnu vám podle fotky vykouzlí třeba tvář partnera. Chybět nebudou speciální cooking show celebrit jako Marek Raditsch, Lukáš Hejlík či Petr Rychlý.

„Pokrmy nabídne víc než 70 vystavovatelů,“ shrnuje Radka Jakovcová ze Zahrady Čech s tím, že ani gurmetská akce neopomine stoleté výročí vzniku Československa, které výstaviště připomíná celoročně. „Hala G se promění v prvorepublikovou kavárnu a restauraci s pokrmy tamní doby.“

Při sobotní návštěvě festivalu získáte vstup také na vinařskou akci Litoměřický hrozen na Hradě od 10 do 22 hodin. Obě akce propojí výletní vláček.



Výstaviště bude otevřeno od 10, v sobotu do 18 a v neděli do 17 hodin. Vstupné je 100 korun. Více na www.zahradacech.cz