Podle aktuálních údajů projektu Mapa zadlužení bylo v druhém čtvrtletí roku 2024 v exekuci například na Bílinsku celých 19 procent lidí starších 15 let. To je mezi obcemi s rozšířenou působností nejvíc nejen v rámci Ústeckého kraje, ale i celé České republiky, kde je průměr 6,9 procenta. Mostecko je na 17,6 procenta, Litvínovsko na 15,9 procenta a třeba Rumbursko na 15,1 procenta.

O poznání lepší situace je v litoměřickém okrese, zejména na Roudnicku. Podíl osob v exekuci starších 15 let tu dosahuje „jen“ 6,6 procenta. To představuje 1 835 z celkem 27 842 lidí. Podobně je na tom Lovosicko se 7,5 procenta a Litoměřicko s 8,4 procenta.

V celém okrese Litoměřice nyní probíhá 47 942 exekucí s průměrnou výší vymáhané částky na osobu lehce překračující 800 tisíc korun. Podle Mapy zadlužení mají dlužníci „na krku“ v průměru šest exekucí. Na sousedním Ústecku je to více než osm.

Není bez zajímavosti, že v rámci okresu Litoměřice je exekuce vedena také proti šesti dětem a mladistvým.

Mapa zadlužení ukazuje podíl osob v exekuci v druhém čtvrtletí roku 2024.

Interaktivní mapa umožňuje dohledat data až do jednotlivých obcí. Největší podíl lidí v exekuci mají podle ní na Litoměřicku Chotiněves (14,0 %), Vlastislav (13,0 %), Úštěk (12,6 %), Lkáň, Býčkovice, Brozany nad Ohří, Štětí nebo Vrbičany. Více než každý desátý řeší tyto potíže také v Keblicích, Levíně a Lovosicích.

Probíhající exekuce - obce s rozšířenou působností

Roudnice nad Labem

Podíl osob v exekuci 6,6 %

Počet osob v exekuci starších 15 let 1 835 z 27 842

Průměrná vymáhaná částka na osobu 878 797 Kč

Celkový počet exekucí 11 777

Průměrný počet exekucí na osobu 6,4

Osoby v exekuci podle věku:

Děti a mladiství 2 osoby, 0 %

15 až 29 let 176 osob, 10 %

30 až 39 let 428 osob, 23 %

40 až 49 let 527 osob, 29 %

50 až 64 let 503 osob, 27 %

65 a více let 198 osob, 11 %

Lovosice

Podíl osob v exekuci 7,5 %

Počet osob v exekuci starších 15 let 1 743 z 23 285

Průměrná vymáhaná částka na osobu 716 639 Kč

Celkový počet exekucí 10 927

Průměrný počet exekucí na osobu 6,3

Osoby v exekuci podle věku:

Děti a mladiství 1 osoba, 0 %

15 až 29 let 175 osob, 10 %

30 až 39 let 422 osob, 24 %

40 až 49 let 469 osob, 27 %

50 až 64 let 507 osob, 29 %

65 a více let 168 osob, 10 %

Litoměřice

Podíl osob v exekuci 8,4 %

Počet osob v exekuci starších 15 let 4 143 z 49 424

Průměrná vymáhaná částka na osobu 817 062 Kč

Celkový počet exekucí 25 238

Průměrný počet exekucí na osobu 6,1

Osoby v exekuci podle věku:

Děti a mladiství 3 osoby, 0 %

15 až 29 let 394 osob, 10 %

30 až 39 let 938 osob, 23 %

40 až 49 let 1 077 osob, 26 %

50 až 64 let 1 255 osob, 30 %

65 a více let 476 osob, 11 %

Zdroj: Mapa zadlužení