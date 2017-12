Žačky a divadlo. Srovnávají lásku dnes a v době babiček

Litoměřice /ROZHOVOR/ - Studentka DAMU Dominika Prokopová chystá v litoměřickými školačkami hru o vztazích.

Dominika ProkopováFoto: Jerolím Plznička

Dominika Prokopová příští rok ukončí bakalářské studium na Katedře výchovné dramatiky pražské DAMU. Na svém závěrečném projektu pracuje v Litoměřicích. Se studentkami zdejší Střední školy pedagogické, hotelnictví a služeb připravuje divadelní hru o vztazích a lásce dnes a v minulosti.

„Tématem jsou vztahy z pohledu generace mladých studentek a jejich babiček a prababiček, tedy žen o pár generací starších,“ popisuje Prokopová. Premiéru hry by ráda stihla do jara.

Proč jste se rozhodla pracovat se studenty litoměřické střední školy?

Tohle je můj třetí projekt se studenty z Litoměřic. Spolupráce byla vždy velmi přínosná a příjemná na obou stranách, proto jsem se sem vydala i nyní. Tentokrát se jedná o skupinu 9 studentek mezi 15-19 lety. Pracuje se mi s nimi skvěle – nejen proto, že zde máme zázemí internátu, ve kterém můžeme tvořit, ale také proto, že se všechny studentky zapojily se zájmem a velkou motivací a chutí se na něčem takovém podílet a posunout se dál.

Jak vypadají zkoušky?

Nenazvala bych naše setkání přímo zkouškami, jedná se spíš o víkendové semináře, během kterých se seznamujeme a věnujeme nejrůznějším dramatickým hrám, divadelní improvizaci, práci s hlasem, rytmem, dechem, pohybem a skrze tyto aktivity společně získáváme materiál pro naši další práci.

Jaký pocit máte z dosavadního průběhu projektu?

Předčil mé očekávání. Vždy se mi zde dobře pracovalo, ale tentokrát do toho dávám více času, tím pádem mám větší možnost vstoupit do světa zdejších studentů. Mohu lépe vnímat, co je zajímá, na co myslí a jak žijí.

O režisérceDominika Prokopová (*1987) je absolventkou oboru Učitelství pro střední školy na Masarykově univerzitě v Brně. Nyní studuje na DAMU v Praze. Působí jako lektorka Divadla Lampion na Kladně, pedagožka literárně dramatického oboru na ZUŠ Stodůlky a lektorka vzdělávacích programů České filharmonie.

Co říkají studentky na téma a váš způsob dramatického vedení?

Pro ně i pro mě samotnou je důležité mít bezpečný prostor – místo ke sdílení, kde můžeme být sami sebou. Takového prostoru máme všichni ve svých životech stále méně, a proto je dobré si taková místa hledat, vytvářet a připomínat.

Jde o váš první projekt, zaměřený na konfrontaci světa seniorů a mladých?

Ne, už třetí. Propojováním těchto dvou světů jsem se začala zabývat, když jsem pracovala v domově seniorů. Jedna paní se mě zeptala, o čem by se měla bavit se svou vnučkou. Že jí jistě poradím, když jsem mladá. Začala jsem nad tím přemýšlet a poté hledat cesty, jak by se mohly tyto dva světy setkat ve vzájemném dialogu, aniž by se jedna nebo druhá strana cítila příliš zranitelná.

Jak to vidí studentkaJak vnímá zkoušení hry jedna ze studentek? „Před nedávnem jsem zjistila, že babička psala básničky o lásce. Pak jsem sondovala i informace od mamky,“ popisuje dívka, čím do inscenace přispěje. Podle ní se dnes lidé seznamují jinou cestou, ale vztahy jsou pořád stejné. Protože žije na vesnici, nemá moc příležitostí chodit za zábavou. „Pohybuju se většinou mezi holkami. Kamarádi jsou nedostatkovým zbožím,“ směje se studentka. Ke kontaktu s opačným pohlavím využívá elektronické seznamky a Facebook.