Soutěž se kvůli covidové pauze uskutečnila místo po třech až po čtyřech letech. „Úspěchem bylo už to, že se Tince podařilo do ústředního kola postoupit. Je to velmi talentovaná žákyně, která se vedle zpěvu věnuje i hře na zobcovou flétnu,“ říká o ní Jana Červinková a dodává, že na turnovském úspěchu Tiny měla podíl i další kantorka ZUŠ Saša Pallasová, která ji v soutěži doprovázela na klavír.