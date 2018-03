Žáci škol navrhnou svou představu o dopravě ve městě

Právo - Právo Právník 25 000 Kč

Podnikoví právníci absolvent - právník/ právnička. Požadované vzdělání: bakalářské. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 25000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Zaměstnání na dobu: 1. 5. - 1.9. 2018 a 30.4. - 31.8. 2019., Koho hledáme? , Aktivní studenty (5. ročníků) a čerstvé absolventy oboru PRÁVO se zájmem o uplatnění a rozvoj v oboru., Přemýšlivé a pečlivé právníky/právničky s odpovědným přístupem., Co je pro nás důležité:, Zájem o obor práva a jeho jednotlivá odvětví - pohybujeme se téměř ve všech právních oblastech, práce není jednotvárná. , Ochotu vyššího pracovního nasazení a zaujetí pro řešení problému. , Komunikační schopnosti a schopnost prezentace řešení problému. , Chuť rozvíjet se spolu s firmou a kolektivem. , Co nabízíme?, Pracovní poměr na dobu určitou (12 měsíců), v případě spokojenosti pokračování na dobu neurčitou, případně částečný úvazek než dokončíš školu., Zajímavé mzdové hodnocení. , Zajímavou a pestrou pracovní náplň zacílenou zejména do oblasti obchodního a občanského práva, správního práva, civilního a správního řízení atd. , Odborný růst, možnost dalších rozvojových programů při pokračování v pracovním poměru., Získání praktických zkušeností v oboru, seznámení se s procesy v rámci firemního "kolečka"., Jazykové vzdělávání., Čerpání zaměstnaneckých benefitů a výhod., Zázemí stabilního zaměstnavatele v regionu Lovosicka a Litoměřicka., Místo výkonu práce: Lovosice., Pokud máš zájem, pošli nám následující:, Životopis (ČJ + AJ) a motivační dopis., Telefonní kontakt denně od 8.00- 14.00 hod.. Pracoviště: Lovochemie, a.s., Terezínská, č.p. 57, 410 02 Lovosice 2. Informace: Libuše Tomanová, +420 416 562 220.

Výroba - Výroba Obsluha strojů 13 700 Kč

Obsluha strojů na výrobu pečiva, čokolády a cukrovinek výrobní operátor ve směnném provoze. Požadované vzdělání: základní + praktická škola. Třísměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 13700 kč, mzda max. 19500 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: zaměstnání na dobu: určitou od: březen-duben 2018 do: dohodou., Hrubá měsíční mzda: od: 13 700 Kč nástupní mzda + příplatky do: 19 500 Kč vč. příplatků., Směnnost: 3 směny, 4 směny, nepřetržitý provoz, noční provoz., SO (technické obory výhodou), technická a manuální zručnost, samostatnost, spolehlivost., Zaměstnanecké výhody: podpora zvyšování kvalifikace, příplatky za práci ve 3 směnném a 4 směnném provoze, prémie, 5 týdnů dovolené, zvýhodněné závodní stravování, příspěvek na penzijní připojištění a zvýhodněné životní pojištění, poukázky pro volný čas, odměny při pracovních jubileích a další výhody plynoucí z Kolektivní smlouvy, společenské akce pro zaměstnance, možnost odkupu firemních produktů za zvýhodněné ceny., Způsob prvního kontaktu zaměstnavatele: e-mailem, telefonicky nebo na uvedenou adresu.. Pracoviště: Mondelez cr biscuit production s.r.o., pracoviště lovosice, 8.května, č.p. 189, 410 02 Lovosice 2. Informace: Martina Formánková, +420 416 920 510.

Doprava a logistika - Doprava a logistika Vedoucí posunu, posunovači, 16 000 Kč

Vedoucí posunu, posunovači, brzdaři pracovník na železnici - posunovač/ vedoucí posunu. Požadované vzdělání: základní + praktická škola. Nepřetržitý provoz, úvazek: . Mzda min. 16000 kč, mzda max. 25000 kč. Volných pracovních míst: 2. Poznámka: posunování železničních vozů, zajišťování vozů proti ujetí, doprovod samostatně jedoucího vozidla, jeho přivěšování a odvěšování od vlaku, obsluha seřaďovacích návěstidel obsluha železničních vozů při vykládce, včetně jejich dočištění., Jedná se 12hodinové směny (denní, noční), nepřetržitý provoz (i víkendy)., Pracoviště: areál Mondi Štětí., Nástup: IHNED (co nejdříve)., Požadujeme:, výborný zdravotní stav dle vyhlášky 101/1995 Sb. - především zrak (NESMÍ být brýle, kontaktní čočky), ochotu učit se, protože po nástupu Vás čeká učení železničních předpisů, vysoké pracovní nasazení. , Nabízíme:, mzdu na dovolenou a na Vánoce, příspěvek na penzijní nebo životní pojištění 1000 Kč pro každého, 25 dní dovolené, příspěvky na stravné a další benefity a výhody., V případě zájmu zašlete prosím životopis na email: gomolova@awt.eu do předmětu uveďte název pozice POSUNOVAČ ŠTĚTÍ.. Pracoviště: Advanced world transport a.s., provozovna štětí, Litoměřická, č.p. 272, 411 08 Štětí. Informace: Martina Gomolová, .

Doprava a logistika - Doprava a logistika Obsluha zemních a příbuzných 40 000 Kč

Obsluha strojů a zařízení pro práce na železniční trati strojník a obsluha dvoucestného rypadla na kolejištích. Požadované vzdělání: nižší střední. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 40000 kč, mzda max. 50000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: spolehlivost, výpis z rejstříku trestů. Lékařskou prohlídku a kurz zajistíme., Způsob prvního kontaktu zaměstnavatele: e-mailem, telefonicky nebo osobně (areál kasáren pod Radobýlem, Kamýcká, Litoměřice.. Pracoviště: Dorotrans s.r.o., Mrázova, č.p. 845, 412 01 Litoměřice 1. Informace: Vladislav Slaboch, +420 608 033 044.