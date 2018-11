Zachraňuje životy. Kostní dřeň darují v kraji tisíce lidí

Ústecký kraj - Už více než sto tisíc lidí je registrovaných jako dárce krvetvorných buněk pro nemocné pacienty. Také z jednotlivých regionů Ústeckého kraje hlásí registry tisíce členů. Kostní dřeň pomáhá lidem s leukémií či s vrozenými poruchami krvetvorby, metabolismu a imunity.

Dárce kostní dřeně. Ilustrační foto.Foto: Deník/archiv

Jedním z registrovaných dárců je i Stanislav Duchek ze Spořic u Chomutova, který na jaře pomohl zorganizovat obří nábor pro Český registr dárců krvetvorných buněk Praha IKEM pro mladého fotbalistu Matěje z Miletína na Jičínsku. Chlapec onemocněl leukémií před dvěma lety.

„Na Facebooku vyšla zpráva o tom, že tatínek hledá pro svého 13letého syna vhodného dárce. Původně byla myšlenka taková, že vezmeme více aut, posbíráme lidi a pojedeme do Miletína nechat se odebrat,“ vzpomíná Stanislav Duchek.

Protože však zájem o dlouhou cestu nebyl veliký, domluvil se se starostou Spořic a uspořádali nábor přímo v obci. Zabralo to, přišlo 302 lidí. „Další týden se akce přesunula přímo do Miletína, kde se udělalo přes 743 platných odběrů. Rodina teď pořád čeká na vhodného dárce a snad se i něco rýsuje, ale nic není jisté, protože Matěj má vzácnější formu leukémie,“ podotkl Duchek.

Matěj funguje jako běžný teenager, musí se ale vyhýbat fyzické zátěži. „Nejhorší pro něj je, že nemůže hrát milovaný fotbal,“ řekl jeho otec Jan Kučera.

Dva registry

Poslední nábor nových dárců proběhl minulý týden na Krajském úřadě v Ústí nad Labem, kam přišlo 18 zájemců. Po vyplnění dotazníku a zhodnocení zdravotního stavu lékaři potenciálním dárcům odeberou krev pro rozbor. Následně zjistí, zda je dárce vhodný pro některého z nemocných.

V ČR fungují dva registry. Téměř 31 tisíc lidí je v Českém registru dárců krvetvorných buněk IKEM, v druhém registru při plzeňské fakultní nemocnici (Český národní registr dárců dřeně) je už více než 83 tisíc dárců.

„Aktuálně hledáme vhodného a shodného dárce pro 50 pacientů, kteří potřebují transplantaci kostní dřeně,“ doplnila mluvčí pražského registru Gabriela Hošková.

Český registr dárců krvetvorných buněk je součástí Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM) v Praze, vznikl v roce 1991. Český národní registr dárců dřeně má své působiště v Plzni a vznikl zhruba o jeden rok později. Obě pracoviště vzájemně spolupracují.

„Nesmírně nás těší, že se mezi námi našli skvělí lidé, kteří dobrovolně organizují náborové akce mezi studenty, vojáky, policisty, občany ve svých městech,“ doplnila za plzeňský registr Marie Němcová.

Ano, bolí to

Dárci mohou být odebrány krvetvorné buňky dvojím způsobem: buď klasickým odsátím kostní dřeně z lopat kostí pánevních, nebo po přípravě pomocí růstového faktoru jejich speciální „filtrací“ ze žilní krve procesem, kterému se říká separace.

„V obou těchto případech jde o darování takzvaných kmenových krvetvorných buněk, které se dokážou po převodu do krve pacienta dostat jeho krevním oběhem do svých obvyklých míst v kostní dřeni, usadit se v ní a postupně se začít množit na červené krvinky, bílé krvinky a krevní destičky,“ vysvětlila lékařka Klára Váchová z Transfuzního oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem.

Mezi lidmi panuje obava z bolesti při odběru dřeně na chirurgickém sále. Ten se provádí 45 minut v celkové narkóze, takže sám o sobě nebolí. Dárce leží na břiše, kdy mu lékaři zavedou přes kůži tenké odběrové jehly do dutin v zadních hrbolech pánevních kostí. Stříkačkami odtud postupně odsávají potřebné množství dřeně spolu s krevní příměsí.

„Po odběru může dárce pociťovat celkovou slabost, obvykle se také u většiny odebraných dárců dostaví různé intenzivní bolesti dolní části zad a hýždí (okolí míst vpichu do kosti), které lze v případě potřeby tlumit analgetiky (léky proti bolesti). Potíže mohou přetrvávat několik dní a následně spontánně odezní, pouze výjimečně si vyžádají další opatření,“ podotkla Váchová.

V České republice ročně onemocní některým typem leukémie kolem stovky lidí, u zhruba tisícovky se pak objeví porucha krvetvorby.

Jak se přihlásit

V případě, že se rozhodnete vstoupit do některého z registru dárců kostní dřeně a splňujete podmínky (věk 18 - 35 let, dobrý zdravotní stav), je možné se zaregistrovat pomocí formuláře Přihláška do registru na stránkách www.kostnidren.cz, nebo je možné si domluvit osobně, telefonicky či písemně schůzku v některém z dárcovských nebo náběrových center ČNRDD.

V případě registrace v rámci náborových akcí se místo odběru plné krve může použít „stěr z bukální sliznice“.

Registr IKEM má horní hranici 40 let a přihlášení je možné provést pomocí webových stránek www.darujzivot.cz .