Vedoucí a hlavní ošetřovatel stanice Václav Tomšovský v posledních dnech například pomohl skalpované poštolce, kterou při lovu napadla jiná poštolka. V Litoměřicích zase odchytával srnu, která se dostala do oploceného areálu a několik dní nemohla najít cestu zpět.

„Podařilo se nám jí odchytit do sítě a v náručí jsme ji přenesli za město. Jelikož začala upadat do šoku a hrozil úhyn, museli jsme co nejrychleji vypustit,“ popsal s tím, že podobné zásahy jsou až krajní možností. V takových případech doporučuje otevřít branku nebo rozebrat část plotu, aby zvíře mohlo v klidu odejít.

V jednom dni najezdí pracovníci Falca i 500 kilometrů. Na kontě mají také záchranu prvních letošních mláďat zajíců nebo mladého srnce, který několik hodin postával u silnice. Ukázalo se, že je přiotrávený a slepý. Pomoci se dočkala také labuť s vadou opeření, které jí znemožňuje létání a pohybovala se pěšky po silnici na Lounsku.

„V zimním období přijímáme do záchranné stanice také více vysílených a zesláblých dravců než po celý zbývající rok. Na svědomí to má převážně počasí, ale i lidé,“ doplnil Václav Tomšovský.

Záchranná stanice Falco funguje pod hlavičkou Českého svazu ochránců přírody a její neziskovou činnost mohou lidé podpořit prostřednictvím transparentního účtu.