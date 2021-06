/FOTO/ Vizitky, omalovánky a tašky s obrázky zvířat. To vše navrch s vlastním logem kavky má nově k dispozici záchranná stanice pro volně žijící zvířata Falco v Dolním Týnci u Třebušína. Materiály, které nyní stanice bude používat ke své propagaci nebo jako dárky, jsou dílem tří studentek a učitelky Kateřiny Ledvinové ze Střední školy a Mateřské školy v Žitenické ulici v Litoměřicích.

Studentky Klára Miškovská, Tereza Prinzová a Andrea Kvasničková vytvořily logo a propagační materiály pro záchranou stanici Falco v Dolným Týnci. | Foto: Deník/Michaela Rozsypalová

„Jednou jsem u školy našla poraněného netopýra a odvezla ho do Falca. Tak jsem poznala vedoucího pana Tomšovského a jeho záchranou stanici. Na rozloučenou mi dal nějaké propagační materiály a já si všimla, že na letácích má jen obyčejně napsán název a není tam žádné logo. Nabídla jsem mu, jestli by s námi nechtěl nějakým způsobem spolupracovat. A on shodou okolností, aniž bych mu to podsouvala, sám řekl, že by chtěl nové logo,“ vrací se o několik měsíců nazpět Ledvinová.