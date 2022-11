Kompletní dvoučlenné posádky nasadí centrální dispečink spolu s posádkami rychlé zdravotnické pomoci v sanitce se dvěma záchranáři jen na nejzávažnější případy. „Po zaléčení a ošetření bývá pacient následně transportován do nemocnice velkou sanitkou a lékař je opět volný k dalšímu zásahu. Či v případě potřeby lékař přestoupí z malého vozu do sanity a pacienta na lehátku dozoruje,“ dodal mluvčí záchranářů. Někdy není sanita ani potřeba a stačí malé auto s lékařem, například na stabilizování epileptika nebo astmatika. Je i šikovnější pro kličkování do městských aglomerací.

Hrozba fatální nehody

Záchranáři apelují na pozornost řidičů i proto, že už s jízdou ve dvojici mají zkušenosti. To když je doprovází policie při převozu psychiatrického pacienta, na Litoměřicku obvykle do Horních Beřkovic. K nemilé události došlo naposledy v Litoměřicích na křižovatce za mostem u obchodního centra. A to i když vozy IZS jely se světelnou i zvukovou výstrahou. Řidič vyjíždějící z obchodní zóny počkal jen, až přejede policie, a hned pak se rozjel. „Zvládli jsme to, ale bylo to na centimetry, protože nejedeme padesát. Ale nemusí to vyjít pokaždé. Neradi bychom, aby došlo k nějaké fatální nehodě,“ komentoval Michal Kout, vedoucí záchranář výjezdové základny v Litoměřicích.

Zdejší řidič-záchranář Jaroslav Seemann na základně vyprávěl o tom, že se někdy potýká s nedisciplinovaností řidičů. I s drzostí, když líčil, jak na jeho sanitu ukázal prostředníček chlapík v džípu během špičky v průběhu Zahrady Čech. „Ideální je, když mi řidiči uhnou a ještě dají blinkr doprava. Tím si potvrzuji, že o mně vědí a že mě nechají projet,“ uvedl Seemann.

Chválí, že kde je víc místa, jako v Ústí či na dálnici, dělají řidiči automaticky záchranářské uličky. Někde jako v litoměřické tepně Na Valech to ve špičce ani nejde. Řidiči by podle něj v takových případech měli předpokládat, že může jet záchranka. Neměli by se mačkat u čáry, hlavně na semaforech.

O důvod víc k pozornosti řidičů na silnicích Litoměřicka a Mostecka je teď nový „bráška“ sanitek na zdejších základnách záchranářů. Nejde už ale o jediné oblasti v Ústeckém kraji, kde funguje tento systém. „Nejprve jsme ho zavedli ve Šluknovském výběžku, tehdy s ohledem na kritickou situaci s Lužickou nemocnicí a poliklinikou v Rumburku. Od loňského listopadu již funguje v Ústí nad Labem a od ledna tohoto roku také na Teplicku,“ vypočítal Voleník s tím, že se dá předpokládat zavádění tohoto systému i v dalších oblastech regionu.