Michael Miga, Matyáš Hlavinka, Jiří Křikava, Antonín Havlík, Karel Hudík, Rostislav Veselý a Václav Kuchař. To jsou jména sedmi statečných šestnáctiletých budoucích rybářů, kteří minulý týden ve středu zachránili život tonoucí ženě s dítětem v řece Blanici ve Vodňanech. Studenti prvního ročníku se tehdy kolem sedmé večer vraceli na internát z nákupu potravin ve městě a všimli si opuštěného dětského kočárku u mostu.

„Ten kočárek se nám nezdál, tak jsme se šli podívat po okolí,“ začal s popisem události jeden ze studentů Matyáš Hlavinka. Právě on a ještě jeho další kamarád se vysvlékli a šli do ledové vody tonoucí ženě na pomoc. V té chvíli klukům došlo, že by se z ledové vody nemuseli dostat ani oni sami. „Člověk si musí uvědomit, že když zachraňuje, musí být i on sám v bezpečí. Místo známe, chodíme tam na ryby a víme, že je tam dva a půl metru hloubka a ledová voda není pro rozehřáté tělo nic dobrého. Jeden z nás proto raději volal policii, které jsme potom pomáhali,“ doplnil s poděkováním za ceny.

„Ale myslím si, že takovou věc by měl udělat každý, nemělo by to být nic neobvyklého,“ řekl Matyáš Hlavinka.Ocenění v podobě medaile za záchranu života dostali policisté František Tlapa a Jan Srb. „Skočili jsme s kolegou do vody a vytáhli jsme obě osoby na břeh. Kluci nám pomáhali celou dobu,“ řekl.

Kočárek na mostě byl studentům podezřelý. V Blanici pak uviděli ženu s dítětem

Ve Vodňanech skočili pro ženu s dítětem minulý týden policisté tamního obvodního oddělení František Tlapa a Jan Srb. Na místo vyrazili poté, co událost oznámili studenti Střední rybářské školy. „Kluci nás dovedli na místo, svítili nám a pomáhali, co to šlo po celou dobu zásahu,“ popisoval v úterý s medailí v ruce Jan Srb, který chválou na sedm studentů nešetřil.

Jeho slova potvrdil za své spolužáky Matyáš Hlavinka: „Voda byla opravdu studená. Teď už jen doufáme, že obě zachráněné osoby budou v pořádku.“Jan Srb potvrdil, že zásah byl velmi náročný. O tom, jak byla voda ledová vůbec nepřemýšlel. To mu došlo ve chvíli, kdy doplaval do poloviny řeky a snažil se dostat na břeh ženu, která s ním nechtěla spolupracovat. „Instinktivně jsem do vody skočil až potom mi došlo, že to není až taková legrace,“ dodal muž, který v úterý dostal od policejního ředitele už druhou medaili za záchranu života.

Pokus o vraždu

Jihočeský policejní mluvčí Jiří Matzner doplnil, že před třemi lety zachránil životy osádce havarovaného auta, které začalo hořet. „Město Vodňany na něj může být pyšné,“ dodal.Poděkování se všem devíti záchranářům dostalo od jihočeského policejního ředitele Luďka Procházky, od něj získali věcný dar a pamětní list, i starosty města Vodňany Milana Němečka. „Hrdinským skutkem studentů jsme v ten večer rozšířili integrovaný záchranný systém, který se skládá z policistů, hasičů a záchranářů ještě ještě o rybáře,“ dodal s nadsázkou Jiří Matzner. Ten také dodal, že případ policisté vyšetřují a ženu, kterou i s dítětem studenti a policisté zachránili, stíhají pro pokus o vraždu. „Jde o velkou rodinnou tragédii. Vyšetřování je v začátku a další podrobnosti zatím nebudeme sdělovat,“ uzavřel policejní mluvčí.